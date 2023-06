Calciomercato Juventus: due cessioni importanti in cambio del colpo dal Real

Due cessioni in vista per i bianconeri, una già decisa, l’altra è legata alla voglia di giocare che non sarebbe concessa alla Juventus, considerando la notizia di calciomercato che riguarda il colpo dal Real Madrid.

Dai Blancos ai bianconeri, è la scelta per quest’estate, legata al mercato della Juventus. Nell’ultimo periodo è spuntato un nome in particolare dal Real Madrid, club che si sta smantellando e non poco per dare spazio a nuovi innesti, come Brahim Diaz che è tornato a Madrid e non solo, al posto dei partenti Asensio, Hazard, Benzema e non solo.

C’è un nome, tra le diverse uscite al Real Madrid, che intriga e non poco la Juventus. Il prossimo calciomercato, con due uscite dai bianconeri, vedrebbe protagonista la Juve.

Calciomercato Juventus, colpo dal Real: in cambio, due cessioni

La notizia è giunta in serata, in merito a quello che sarà il calciomercato della Juventus, che dovrà convincere i calciatori a sposare un progetto lontano dalle idee di Champions League, almeno nell’immediato.

In verità, chi si unisce alla Juve da qui in avanti è consapevole che, le vicende legate al futuro immediato dei bianconeri, possono riguardare anche un’esclusione dalla Conference League, sulla quale i bianconeri giocherebbero da testa di serie. Ma la Juve non molla i cosiddetti colpi da Champions League ed è dal Real Madrid che arriverebbe un nuovo titolare.

Al posto non di uno, ma di ben due calciatori in uscita dai bianconeri: la Juventus, al posto di due esterni difensivi, andrebbe dritta su Lucas Vazquez.

Mercato Juventus, colpo Lucas Vazquez: chi va via dai bianconeri

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, in serata, ci sarebbe uno stravolgimento sulle corsie difensive dei bianconeri. Perché se da una parte c’è Cuadrado che parla dalla Colombia di contatti con la Juventus e della sua voglia di restare a Torino, dall’altra c’è il mancato rinnovo, perché i bianconeri non sembrano disposti a proporre un nuovo contratto all’ex Chelsea e Fiorentina.

E al suo posto, in ballo, ci sarebbe il colpo che porta appunto a Lucas Vazquez, giocatore che gradirebbe l’idea di giocare a tutta fascia in bianconero, all’Allianz Stadium. E la Juventus valuta, oltre al “no” secco per il rinnovo di Cuadrado, anche la partenza di un altro gioiello di Allegri.

Ultime sulla Juventus, Vazquez si sblocca con la doppia cessione: Cuadrado e un giovane

Oltre a Juan Cuadrado, a salutare, potrebbe essere Iling-Junior. Il giocatore inglese finirebbe in prestito, facendo rientrare in bianconero Andrea Cambiaso dopo l’annata vissuta al Bologna, che verrebbe così affiancato appunto a Lucas Vazquez.