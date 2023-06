Milan, colpo a sorpresa in attacco: decisivo Cardinale

Dopo il terremoto societario di settimana scorsa, Gerry Cardinale, con l’ad Furlani e Moncada, si è messo subito al lavoro con l’obiettivo di riattivare l’entusiasmo in tutto l’ambiente Milan, particolarmente scosso dall’addio di Paolo Maldini.

Per farlo il presidente rossonero è pronto a regalare ai propri tifosi colpi d’effetto in questo calciomercato, così da poter rendere ancora più competitiva la rosa di Stefano Pioli. Ad oggi sono state fatte solo tante chiacchiere, ma a quanto pare Cardinale sembrerebbe pronto a stupire tutti chiudendo per l’arrivo del nuovo attaccante rossonero addirittura nei prossimi giorni. Tutto questo perché è stato lo stesso capo di RedBird a dare l’okay per quest’interessante operazione in entrata.

Calciomercato Milan, nome a sorpresa per l’attacco: le ultime

Importanti novità arrivano in merito a questo calciomercato estivo del Milan. Dopo i dubbi e le perplessità di questi giorni post addio, o meglio licenziamento, di Maldini, la nuova dirigenza rossonera si è messa subito al lavoro per programmare al meglio la prossima stagione, individuando quei profili -idonei al progetto tecnico meneghino- con i quali andare a rinforzare la rosa di Stefano Pioli.

Uno dei reparti nei quali il Milan dovrà operare è sicuramente l’attacco, anche perché in questa stagione solo Giroud si è dimostrato essere all’altezza del ruolo che ricopre. Con Origi, Messias, Saelemaekers e Rebic in uscita Moncada e Furlani avrebbero immediatamente iniziato a valutare con chi andare a ritoccare e completare la fase offensiva di Stefano Pioli. In questi giorni al Milan sono stati accostati tanti nomi, anche di un certo spessore, ma a quanto pare la scelta del club meneghino potrebbe alla fine ricadere su un giocatore a sorpresa, il cui nome sarebbe stato fatto addirittura dallo stesso Gerry Cardinale, il quale potrebbe essere direttamente coinvolto in questo affare.

Stando infatti a quanto riportato da Il Guerin Sportivo, il prossimo centravanti del Milan potrebbe arrivare direttamente da una delle squadre del gruppo RedBird, visto che in queste ore l’attaccante del Tolosa Thijs Dallinga è stato accostato proprio ai rossoneri.

Asse Milan-Tolosa: può arrivare Dallinga

In queste ultime ore il Milan avrebbe inserito nella sua lista dei desideri per questo calciomercato il nome di Thijs Dallinga, centravanti olandese del Tolosa, club di proprietà di RedBird. Un nome nuovo, ma soprattutto a sorpresa, che però non fa impazzire i tifosi rossoneri, anche se i numeri sono dalla sua parte.

In questa stagione, infatti, Dallinga ha messo a segno ben 18 gol in 42 partite, partecipando attivamente alla salvezza ed alla conquista della Coppa di Francia da parte del Tolosa. Sarà ora particolare capire come RedBird possa arrivare a trattare con un club di sua stessa proprietà, che dalla cessione dell’olandese, stando a dati Transfermarkt, potrebbe arrivare a guadagnare fino a 12 milioni di euro.

Dallinga per il Milan: il preferito è però un altro

Dallinga può essere il nuovo centravanti del Milan a partire dalla prossima stagione, ma al momento l’olandese è una semplice alternativa a Marcus Thuram. L’ex Gladbach, infatti, è il preferito della dirigenza rossonera che, nonostante la concorrenza del PSG, è fiduciosa di poter accogliere a Milanello il francese nelle prossime settimane.