Calciomercato, rimane in Serie A: firma con gli azzurri, Inter beffata

Dopo tante notizie e versioni diverse dei fatti, è stato una volta e per tutte definito il futuro del giocatore in questo calciomercato. A seguito dell’ottima stagione offerta in maglia bianconera, che lo ha consacrato una volta e per tutte come una dei migliori interpreti del suo ruolo in Serie A, su di lui si sarebbero iniziate a muovere tantissime squadre, desiderose di ingaggiarlo in questo calciomercato per completare e rinforzare le proprie rose in quel reparto.

La volontà del ragazzo ha però, alla fine, giocato un ruolo fondamentale nelle trattative, come spesso accade anche in questo contesto. Stando alle ultime notizie, infatti, il giocatore firmerà con gli azzurri in questo calciomercato, che a sorpresa sono riusciti addirittura a battere la concorrenza dell’Inter.

Calciomercato Serie A, firma con gli azzurri: le ultime

Uno dei giocatori più forti ed importanti del campionato italiano è pronto e deciso a continuare la sua -importante- carriera in Serie A, soltanto con una maglia diversa rispetto a quella che ha vestito fino ad oggi. Stando alle ultime notizie, infatti, in questo calciomercato ci potrebbe essere un importante trasferimento che vedrebbe coinvolto direttamente il club azzurro ed il giocatore in questione.

I destini delle parti potrebbero finalmente incrociarsi quest’estate dopo i corteggiamenti delle passate, come confermato anche dalle ultime voci. Secondo questo, infatti, complice anche l’oramai ufficioso addio del giocatore al club nel quale ha giocato sino ad oggi, la dirigenza azzurra potrebbe una volta e per tutte affondare il colpo decisivo per il suo obiettivo di mercato, andando così a battere la concorrenza -agguerrita- dell’Inter.

Come riportato dunque da l’odierna edizione de Il Messaggero, in vista di questa estate la Lazio starebbe seriamente valutando il profilo di Roberto Pereyra per rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri, visto che il giocatore dell’Udinese, in scadenza con i friulani il prossimo 31 di giugno, nelle scorse ore sarebbe stato offerto ai biancocelesti dal suo entourage.

La Lazio valuta il colpo Pereyra: possibile affare a zero

Nelle scorse ore Roberto Pereyra è stato offerto dal suo entourage alla Lazio. Maurizio Sarri è alla ricerca di profili che possano permettere alla sua formazione di compiere un importante salto di qualità lì in mezzo al campo nella prossima stagione, ed a quanto pare l’argentino potrebbe fare al caso dell’ex Napoli.

Un’opzione, questa, che Sarri gradirebbe e non poco, soprattutto per i modi con i quali Pereyra sbarcherebbe nella capitale. Complice il suo mancato rinnovo con l’Udinese, il Tucumano potrebbe essere il colpo a parametro zero dell’estate della Lazio. Da qui al chiudere l’operazione ce ne vuole, anche perché i biancocelesti hanno due questioni importanti da risolvere.

Pereyra alla Lazio? Da risolvere due questione

La Lazio è pronta ad affondare il colpo decisivo per portare alla corte di Maurizio Sarri Roberto Pereyra, ma il club biancoceleste ha prima da che risolvere i nodi legati al futuro di Luis Alberto e Milinkovic Savic nella capitale. Sistemate queste due situazioni, Lotito si metterà subito al lavoro per accontentare le richieste del suo mister.