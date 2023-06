Colpo di scena Rabiot: blitz di mamma Veronique

Il destino di Adrien Rabiot si gioca in queste ultime ore, la Juventus sta assistendo a una sorta di colpo di scena riguardo il francese.

Il centrocampista è uno dei calciatori più ambiti dai top club europei, il suo contratto scade il 30 giugno e ha dimostrato tutto il suo valore. La Juve punta a trattenere il francese, i tifosi sanno che sarebbe difficilmente sostituibile in campo.

Il futuro dei bianconeri dipenderà anche dalle scelte sul mercato in una fase di grande confusione societaria. La Juve, dopo le penalizzazioni, ha chiuso al settimo posto con un piazzamento in Conference League ancora in dubbio e tante incertezze sul fronte della rosa.

Adrien Rabiot rappresenta forse il caso più complicato, proprio perché ancora non è stata presa una decisione definitiva. Il calciatore francese ha ottenuto sempre più spazio nel centrocampo della Juve, sembra l’unico insostituibile per le sue qualità, ma il contratto scade il prossimo 30 giugno. Con una grossa novità in ballo che farà discutere gli sportivi.

Rabiot prende una decisione, cosa avverrà

Il mediano francese è cresciuto nel corso del tempo. diventando sempre più prezioso per la squadra bianconera e per la nazionale francese. Messo da parte qualche problema caratteriale, in campo ha dimostrato di poter dire la sua in ogni occasione, sia per quello che riguarda la quantità e che la qualità, nonché per gli inserimenti decisivi che spesso lo portano a segnare ben più degli attaccanti.

Proprio per questo, come riporta Rai Sport, c’è una decisione in ballo che sembra clamorosa: Rabiot può restare alla Juve, ci sarebbe l’ok della mamma-agente Veronique. Una mossa che spiazza i top club che puntavano su Rabiot come grande acquisto per il centrocampo a costo zero.

Mamma Veronique ha capito che Torino può essere la piazza adatta per suo figlio: è uno dei pochi a non essere mai stato messo in discussione, e tornare al Psg potrebbe adesso essere la scelta sbagliata. Rabiot confermato alla Juve alle stesse cifre, l’agente familiare ha così fatto capire alla dirigenza come tratterebbe alle stesse condizioni.

Nonostante la grande crisi di bilancio, la dirigenza bianconera potrebbe accontentare Rabiot, proprio perché l’ingaggio sembra essere proporzionato alla valenza del campione francese. Un calciatore diventato ormai insostituibile e dai gol pesanti, difficilmente sul mercato si troverebbe di meglio per sostituirlo. Ciò comunque non impedirà una cessione a centrocampo: Rovella è nel mirino del Borussia Dortmund, e in casa bianconera sanno che la priorità è migliorare la situazione delle casse societarie.