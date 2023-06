Colpo di scena: hanno preso Joao Pedro, sarà lui il nuovo attaccante

A neanche una anno dal suo approdo in Turchia, l’ex capitano e goleador del Cagliari Joao Pedro sarebbe pronto a cambiare casacca in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante italo-brasiliano sarebbe ai titoli di coda della sua avventura al Fenerbahce, complice anche una stagione deludente che lo ha visto andare a segno solo in 5 occasioni.

Il futuro di Joao Pedro è dunque sempre più lontano dalla Superlig, visto e considerato che sul giocatore nel corso di queste settimane si sarebbero iniziati a mobilitare diversi club, soprattutto di Serie A. Il Fenerbahce non opporrà resistenza ad una sua cessione, che a questo punto è sempre più vicina dal realizzarsi, come confermato anche dalle ultime notizie.

Calciomercato: hanno preso Joao Pedro, le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Joao Pedro nel prossimo calciomercato. Secondo queste, infatti, l’attaccante italo brasiliano sembrerebbe essere sempre più vicino dal salutare il Fenerbahce in estate, ad appena un anno dal suo arrivo, causa un adattamento mai pienamente riuscito.

Pagato dal club turco ben 5 milioni di quel dal Cagliari, Joao Pedro ha dunque deluso ogni sorta di aspettativa che si poteva avere su di lui, anche perché arrivava da due ottime stagioni in maglia rossoblu. Al Fenerbahce, però, non è dunque andata come ci si aspettava, ed è per questo che l’italo-brasiliano sarebbe pronto a chiudere baracca per trovare migliore fortuna altrove. Dove? Ovviamente in Serie A, campionato nel quale Joao Pedro è riuscito a mettere a pieno in mostra le sue caratteristiche, riuscendo anche a conquistare la nazionale. Col ritorno del Cagliari nella massima serie i più romantici potrebbero sperare in un clamoroso ritorno al Casteddu per l’attaccante, ma quanto pare il futuro avrebbe inserito serbo per Joao Perdo ben altro in questo calciomercato.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sull’italo-brasiliano forte si sarebbe manifestato in questi giorni l’interesse della Salernitana, che lo avrebbe indicato come il profilo ideale col quale andare -eventualmente- a sostituire Boulaye Dia.

Salernitana su Joao Pedro: le richieste del Fenerbahce

La Salernitana valuta i profilo di Joao Pedro per rinforzare il proprio attacco in questo calciomercato, complice la possibile uscita di Dia. Vista la deludente stagione offerta in maglia gialloblu, il Fenerbahce non ritiene incedibile l’attaccante italobrasiliano, sul quale sarebbe stato fissato anche il prezzo.

Stando infatti a dati Transfermarkt, per cedere Joao Pedro in questo calciomercato il club turco potrebbe arrivare a chiedere fino a 6 milioni di euro.

Joao Pedro è in attesa di scoprire il suo futuro: Salernitana in agguato

Joao Pedro è in attesa di scoprire il suo futuro in questo calciomercato. L’ex capitano del Cagliari a breve si incontrerà con la dirigenza del Fenerbahce per valutare e tirare le somme della sua avvenuta turca, fino a questo momento deludente.

I gialloblu presto annunceranno la nuova guida tecnica, con Montella possibile nuovo allenatore, e solo dopo allora si capirà se la collaborazione fra il Fenerbahce e Joao Pedro potrà continuare. Al momento, dunque, alla Salernitana non resta altro che studiare la soluzione per riportare in Serie A l’italo brasiliano.