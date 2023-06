Serie A, riecco Conte: “Torno con la passione di sempre”, ecco dove allenerà

Antonio Conte pronto a tornare, dopo l’esperienza finita con il Tottenham.

Non al meglio l’ultima avventura agli Spurs, vissuto in un biennio di alti e bassi, dopo la vittoria che trovò dello Scudetto con l’Inter. Un’ultima esperienza che potrebbe non bastare allo stesso tecnico pugliese, col ritorno in Serie A non da escludere.

Dopo diverse settimane e mesi di silenzio, è tornato infatti a parlare l’allenatore ex Juventus e Inter tra le altre, in Italia, di quello che è il suo ritorno in Serie A. Rispondendo alle domande sul suo futuro, con il suo nome finito al centro dei rumors di diversi club ai vertici della Serie A, ha parlato così del suo domani in Italia.

Antonio Conte, ritorno in Serie A: parole chiare sul futuro

Ha rilasciato alcune dichiarazioni, molto importanti, sul proprio futuro. Antonio Conte non nasconde le proprie ambizioni e non erano mancate, di recente, le notizie in merito al suo approdo in Serie A, di nuovo.

Dopo l’esperienza in Premier League non andata all’altezza delle aspettative col Tottenham, Antonio Conte è in attesa di una nuova avventura, da vivere da leader come è suo solito, per vincere i trofei che vuole continuare a vincere. Magari diventando l’allenatore che è riuscito a vincere tre Scudetti su tre panchine diverse, negli ultimi 10-15 anni.

Perché Conte è tra i candidati per una panchina al Napoli e, oltre agli azzurri, ci sono diverse ipotesi per le panchine in Serie A che lo vedono come uno dei principali possibili nuovi allenatori in Italia. Lui ha rilasciato parole chiarissime sulla sua voglia di tornare, ecco di seguito cos’ha detto.

Serie A, Napoli o altrove: sentite Conte sul futuro

In occasione del “Timone d’Oro di Arezzo”, ha preso voce Antonio Conte. Al centro delle questioni, il suo futuro, con possibile ritorno in Serie A. Tra le candidate a sceglierlo come nuovo allenatore per il club è il Napoli, ma occhio anche ad altre ipotesi come quella al Milan e alla Roma, oltre che al ritorno in bianconero.

Conte ne ha parlato così: “Io se torno ad allenare, torno con la stessa passione di sempre, perché la voglia di allenare resta intatta. Non finisce mai la mia passione. Se dovesse venir meno, mi dovrò interrogare su che mestiere vorrò fare nel mio futuro. Ora come ora non sono ossessionato di una ricerca verso la mia nuova squadra, io aspetto solo che arrivi un’offerta interessante, un progetto importante e serio, che mi dia degli stimoli. E prenderei in considerazione proposte sia in Italia che all’estero”.

Ultime su Antonio Conte: non solo il Napoli, ecco chi lo prenderebbe

Antonio Conte non è l’idea solo del Napoli, il possibile addio di Pioli o Mourinho, cambierebbe totalmente le cose in Serie A. Per dare continuità a entrambi i progetti, tra Milan e Roma, i due club potrebbero avanzare proposte al tecnico salentino, a caccia di una nuova esperienza ad alti livelli.