Dopo Totti anche Fedez: l’ultima “crociata” di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha lanciato una nuova bomba: nuovi problemi per Fedez che sembra aver fatto i conti con una doppia crisi.

L’ex paparazzo più famoso d’Italia sembra essere tornato una volta per tutte ai vecchi splendori del passato. Proprio qualche giorno fa Fabrizio Corona era tornato a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ponendo l’accento sul comportamento da parte dell’ex calciatore. L’ex fotografo era uscito allo scoperto svelando persino il numero di donne frequentata dall’ex calciatore della Roma durante la relazione con la showgirl.

Arrivando persino a dire che il Pupone tradiva la Blasi addirittura 500 volte all’anno. Una dichiarazione che nemmeno a dirlo ha suscitato un certo scalpore. Ora, però, nelle attenzioni di Corona c’è un altro personaggio molto attivo nel mondo dello spettacolo. Il nome è quello di Fedez, conduttore e personaggio noto sul web nonché marito della regina dei social Chiara Ferragni. Le ultime indiscrezioni sul suo conto hanno nuovamente diviso il pubblico.

Cos’ha fatto Fedez: l’incredibile rivelazione di Fabrizio Corona

Dopo aver dato vita alla carriera da rapper, negli anni Fedez si è reinventato fino a diventare uno degli youtuber più seguiti d’Italia. Grazie al suo podcast è riuscito a far registrare dei veri e propri numeri da capogiro. Merito anche dell’ormai suo ex collega Luis Sal il quale, proprio di recente, ha ammesso di aver rotto con Fedez. La questione è stata sviscerata solo in parte dai due. Tuttavia, ad aver messo il carico da novanta sulla vicenda ci ha pensato proprio Corona.

Un’assoluta bomba è stata sganciata sul canale Telegram dell’ex paparazzo che grazie all’applicazione di messaggistica istantanea è tornato a far parlare di sé. L’ultima verità lanciata da Corona riguarda proprio il rapporto tra Fedez e Luis Sal, più di un semplice legame lavorativo o di amicizia secondo il personaggio più temuto dai vip che avrebbe a suo modo fatto chiarezza sulla separazione.

In questi giorni Muschio Selvaggio, il podcast condotto dal rapper e prima anche dall’influencer, ha visto protagonista solo Fedez. Luis Sal ha invece deciso di uscire, i motivi non sono stati svelati dai due ma secondo Corona l’addio sarebbe da attribuire ad una specifica richiesta avanzata da Chiara Ferragni che avrebbe iniziato a sospettare che tra i due ci fosse un legame da tenere sotto controllo.

Corona ha detto che nei prossimi giorni vuoterà completamente il sacco, prima di allora ha lasciato intuire che tra Fedez e Luis Sal ci sarebbe stata una specie di relazione clandestina. La Ferragni, che avrebbe a sua volta intuito ciò che stava accadendo alle sue spalle, avrebbe detto a suo marito di scegliere tra Luis e lei. Questa è la ricostruzione di Corona circa il litigio tra i due influencer.