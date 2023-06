Calciomercato Napoli, 18 mln per il sostituto di Kim: c’è l’accordo

Nuovi aggiornamenti sul calciomercato Napoli: ecco le ultimissime notizie sul prossimo difensore centrale che dovrà sostituire Kim.

Arrivano da Napoli nuove indiscrezioni riguardo il calciomercato del club campione d’Italia. De Laurentiis, in attesa di risolvere la questione relativa al futuro allenatore che dovrà sostituire Luciano Spalletti, è a lavoro anche per quanto riguarda il sostituto di Kim. Il centrale coreano andrà via, grazie alla clausola da 60 milioni di euro. Ecco il nuovo obiettivo degli azzurri per la difesa: svelati tutti i dettagli.

Prosegue la telenovela legata al futuro allenatore del Napoli. Adesso in pole c’è Paulo Sousa con Galtier e Rudi Garcia come alternative del portoghese. In attesa di scoprire chi sarà il sostituto di Luciano Spalletti, il club azzurro guarda con attenzione anche al prossimo calciomercato estivo 2023. Ecco chi arriva in difesa al posto di Kim.

Ultime notizie calciomercato Napoli: accordo per 18 milioni, il sostituto di Kim arriva dalla Slovacchia

Giuntoli, in questa fase, è fuori dal gioco: ad occuparsi delle trattative di mercato del Napoli ci sono Micheli e Mantovani, collaboratori dell’ex ds del Carpi che entro il 30 giugno proverà a liberarsi dalla società di Aurelio De Laurentiis per firmare con la Juventus. Intanto, arrivano nuovi aggiornamenti riguardo il sostituto di Kim che ha già un accordo per partire.

Il difensore coreano, premiato dalla Lega Serie A come uno dei migliori del campionato, ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro. Le big inglesi stanno accelerando per prenderlo. Il Napoli, nel frattempo, ha già individuato il sostituto di Kim: si tratta di David Hancko del Feyenoord. A confermare il nome del 25enne slovacco è l’edizione odierna del Mattina che rivela altri dettagli riguardo questo colpo di mercato.

Hancko al Napoli, arriva al posto di Kim: svolta di calciomercato

L’ex Fiorentina è ponto a firmare con il club azzurro in vista della prossima stagione. Il difensore potrebbe ritrovare in squadra Lobotka, suo compagno di Nazionale con la Slovacchia. In questo momento, a guidare il calciomercato è il duo Mantovani e Micheli che sono a lavoro con il Feyenoord per trovare un accordo economico e portare al Napoli Hancko per 18 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, l’erede di Kim: tutto su Hancko

Saranno settimane cruciali per il futuro di Kim che è pronto a lasciare Napoli e l’Italia per trasferirsi in Premier League. Il calciatore è da tempo nel mirino del Manchester United che è pronto a pagare la clausola da 60 milioni di euro. Al giocatore un ricco ingaggio da 9 milioni di sterline. Intanto, il Napoli ha già individuato il sostituto di Kim che è David Hancko del Feyenoord.