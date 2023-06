Juve, annullamento penalizzazione: l’annuncio di Malagò

La stagione della Juventus si è conclusa con un amaro settimo posto in classifica che ha, difatti, rilegato la Vecchia Signora a partecipare alla prossima Conference League, nonostante sul campo i bianconeri abbiano -meritatamente- conquistato il terzo posto a pari punti con l’Inter.

Alla fine, però, la Juventus comunque non parteciperà alla prossima Champions League, a causa della penalizzazione che le è stata inflitta dalla giustizia sportiva lo scorso maggio per il caso plusvalenze. Oggi, dopo quasi un mese, il presidente del CONI Malagò è tornato a parlare su questo argomento, fomentando la speranza dei tifosi bianconeri di potersi vedere annullata la penalizzazione inflitta alla loro squadra del cuore.

Juventus, annullamento penalizzazione: parla Malagò

La stagione è finita ma la Juventus continua a far parlare comunque di sé. Il club bianconero, infatti, dopo il processo per il caso plusvalenze, si vede ora coinvolto in una questione ancora più grave, che ha a che fare con le manovre stipendi attuate dalla vecchia gestione.

Questo di certo non aiuta il già scontento ambiente, visto che la Juventus rischia ancora tanto, sia a livello nazionale che continentale. Al momento, però, la recente sentenza continua a prendere la scena, soprattutto per le importanti e decisive conseguenze che ha avuto sul percorso stagionale della Vecchia Signora. A trattarne recentemente è stato addirittura il presidente del CONI Giovanni Malagò che, tornando sul discorso, ha anche parlato della possibilità per la Juventus di vedersi annullata la penalizzazione dello scorso maggio, scenario però alquanto impossibile seguendo sempre le sue dichiarazioni.

Come si legge anche da Sportmediaset, il presidente alla fine ha voluto in qualche modo appoggiare e dimostrare tutta la sua gratitudine nei confronti della giustizia sportiva italiana, che è riuscita -anche se con i suoi tempi- a risolvere una questione abbastanza delicata. Non a caso, pieno d’orgoglio, Malagò ha detto: “Il caso Juve dimostra che la giustizia sportiva funziona”.

Sentenza Juventus: Malagò a favore della giustizia sportiva

In alcune delle sue recenti dichiarazioni, Malagò si è dimostrato essere particolarmente soddisfatto dell’operato della giustizia sportiva in merito alla questione -tanto lunga e concitata- che ha visto protagonista -in negativo- la Juventus.

In più il presidente del CONI ha parlato delle possibili, nuove, sanzioni alle quali potrebbe andare incontro la Vecchia Signora per la questione manovre stipendi. In questo caso, però, Malagò ha ribadito, come d’altronde già fatto dalla stessa giustizia, che ogni discorso dovrà essere rimandato alla prossima stagione.

Giustizia sportiva: Malagò parla della riforma

Ricollegandosi al discorso sulla giustizia sportiva, Malagò ha anche fatto il punto su una possibile riforma della stessa. Il presidente del CONI ha infatti confermato che le parti in causa hanno un documento pronto sul quale discutere, cosa che non si è fatta prima proprio per la questione Juventus. Ora, comunque, ci si aspetta un’importante accelerata per giungere ad una conclusione, come confermato da lui stesso.