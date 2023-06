Marciniak, una serata da re: quanto ha guadagnato l’arbitro della finale di Champions

Né City, né Inter: il vero vincitore della Champions League è l’arbitro Szymon Marciniak. Guadagni da capogiro per il fischietto polacco.

Il giorno dei giorni, che tra l’altro rimanda ad una vecchia canzone di Luciano Ligabue,+ storico tifoso nerazzurro, è finalmente arrivato per l’Inter di Simone Inzaghi che nelle scorse ore si è giocato la sfida più prestigiosa in assoluto per un qualsiasi club che punta a fare bene in Europa: la finale di Champions League.

Grande serata presso l’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul. Impianto che durante la stagione regolare ospita le partite del Galatasaray oltre che quelle del Besiktas e dell’Instanbul Basaksehir. Gli avversari dei meneghini sono stati gli inglesi del Manchester City. Sfida equilibrata che ha visto i Citizens alzare al cielo il trofeo grazie alla rete dello spagnolo Rodri.

Altro grande protagonista della serata è stato anche il direttore di gara polacco Szymon Marciniak. Fischietto che ha anche diretto l’ultima finale dei Mondiali, quelli vinta dell’Argentina, il cui arbitraggio è stato particolarmente apprezzato da alcuni poiché ha lasciato parecchio giocare. Secondo altri così facendo si è perso qualche fallo per strada. Al di là di tutto una vera e propria serata da ricordare per l’arbitro che si è anche portato a casa un cache niente affatto male.

I guadagni di Szymon Marciniak: quanto frutta arbitrare la finale di Champions League

Stagione da grande protagonista dunque per Marciniak che avuto quindi la responsabilità di dirigere un altro match clou. Il tutto, ovviamente, sotto lauto compenso visto che il fischietto polacco si è portato a casa un’importante somma di denaro. Secondo quando riportato da Calcio e Finanza, il quarantaduenne nato a Plock per questo singolo match ha intascato più di 6 mila euro.

Niente male per una serata di lavoro. Ma come si è arrivati ad una cifra simile? Secondo il portale esperto di economica, gli arbitri son divisi in due categorie: la meno blasonata è quella denominata first, mentre i migliori appartengono all’élite. Ecco, siccome Marciniak fa parte di quest’ultima categoria, nelle sue casse sono finiti 6 mila euro solo per la finale.

A quei soldi vanno anche aggiunti ulteriori compensi come quelli legati ai giorni in cui il direttore di gara è dovuto rimanere fermo ad Istanbul per preparare al meglio il match. Il guadagno aumenta così di 200 euro per ogni giorno passato lontano da casa. In più, ai quei soldi, bisogna anche aggiungere altri 200 euro legati a varie spese come i trasporti e alloggi ad eventuali hotel non troppo distanti dall’aeroporto.