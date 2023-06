Calciomercato: De Zerbi beffa le italiane, arriva il baby fenomeno

Ci sono gli occhi del Brighton e quelli di Roberto De Zerbi sul talento italiano, protagonista ai Mondiali Under 20. Ecco tutti i dettagli riguardo questo colpo di calciomercato.

Risultato storico per il Brighton che la prossima stagione giocherà l’Europa League, tutto merito anche di Roberto De Zerbi che ha saputo dare nuova linfa al club inglese. Intanto, per la prossima stagione l’ex Sassuolo è pronto a pescare dalla Serie A per rinforzare la sua squadra: ecco tutti i dettagli riguardo questo nuovo colpo.

C’è un classe 2006 che sta facendo impazzire Roberto De Zerbi che è pronto a fare follie per averlo al Brighton la prossima stagione. Il tecnico italiano ha deciso di proseguire la sua esperienza in Premier League ed è pronto a chiudere questo accordo per portare nel club inglese il giovane talento italiano, protagonista anche degli ultimi Mondiali Under 20.

Ultime notizie calciomercato: niente Serie A, lo sta prendendo De Zerbi

Simone Pafundi è un obiettivo del Brighton di Roberto De Zerbi. Il talento dell’Udinese può partire già nel corso di questo calciomercato estivo 2023. Alla base di questa decisione anche il contratto del ragazzo, in scadenza a giugno 2024. Per evitare di perderlo a zero la prossima stagione, il club friulano sarebbe pronto a cederlo già nel corso di questo calciomercato con la società inglesa pronta ad accontentare il proprio allenatore.

L’Udinese ha già fissato il prezzo e spera di incassare dalla cessione di Pafundi al Brighton almeno 25 milioni di euro. Come riportato da MondoUdinese.it, il fantasista è il sogno nel cassetto di De Zerbi che ha avuto già modo di osservare da vicino il giovane talento classe 2006 che è considerato un vero e proprio crack del calcio italiano.

Il rischio per le altre big della Serie A, è quello di perdere già Pafundi che è nel mirino del Brighton con De Zerbi pronto a beffare le altre squadre italiane che da tempo seguono il calciatore.

Calciomercato Udinese: Pafundi al Brighton di De Zerbi? Le ultime notizie

Ad oggi la società inglese ha maggiore potere dal punto di vista economico. L’Udinese davanti ad una proposta del Brighton di 25 milioni non può rifiutarsi di cedere Pafundi. Il talento del calcio italiano è nel mirino anche di altre società italiane, come Juventus, Inter e Napoli, ma ad oggi De Zerbi è in pole anche perché è attualmente in una squadra forte che può accontentarlo e strappare il baby fenomeno del calcio italiane alle altre società di Serie A.