Lo sceicco ha comprato il club: budget di 1 miliardo per il mercato

La notizia era già nell’aria da diverse settimane ma solo ora pare si sia finalmente arrivati alle battuti finali di queste estenuanti trattative. Ovviamente non si trattava di un qualcosa di particolarmente urgente, ma in virtù della programmazione della prossima stagione l’ideale era che per l’appunto si potesse al più presto giungere ad un accordo, desiderio comunque che a quanto pare sembra essere vicino alla realizzazione.

Stando alle ultime notizie, infatti, sembra essere davvero questione di giorni prima che venga ufficializzata la cessione del club allo sceicco. Per la squadra si sta dunque per aprire un nuovo stimolante, ma soprattutto ricco, capitolo della sua gloriosa storia.

Lo sceicco ha comprato il club: le ultime

La notizia che tutti i tifosi stavano aspettavano da mesi sembra essere vicina dall’arrivare, finalmente. Dall’inizio delle trattative ad oggi sono stati compiuti importanti passi in avanti da ambo i lati, nonostante tutte le difficoltà del caso. Nel corso di questi mesi ci sono infatti state tante questioni che avrebbero potuto far saltare il tutto, ma la volontà di club ed acquirente di trovare un accordo ha avuto la meglio su tutto.

Si è dunque finalmente giunti alle battute finali di un dialogo che va avanti da tanti mesi, ma è inevitabile un prolungarsi del genere delle tempistiche visto che si sta parlando della cessione di uno dei club più importanti del mondo. E per una società del genere non poteva che essere interessato uno degli sceicchi più importanti e ricchi dell’intero Qatar, intenzionato di investire anche lui nel mondo del calcio per fare concorrenza alle “rivali” PSG, Manchester City e da poco anche Newcastle.

Stando dunque a quanto riportato da calciomercato.com, dopo aver battuto la concorrenza del magnate capo di INEOS Sir Jim Ratcliffe, lo sceicco qatariota Al-Jassim è pronto a prelevare dalla famiglia Glazer il Manchester United dopo aver ottenuto anche l’appoggio del Governo della nazione asiatica.

Al-Jassim nuovo proprietario dello United: budget di mercato impressionante

Lo sceicco Al-Jassim è pronto a scrivere nuove pagine di storia del Manchester United. Il qatariota, che dunque è ad un passo dal prelevare i Red Evils, ha infatti intenzione di costruire una squadra fortissima investendo soprattutto nel calciomercato, come riportato dalle ultime indiscrezioni.

Non solo, a conferma di questo nelle ultime ore è stato comunicato che comunque Al-Jassim ha intenzione di mettere a disposizione dello United per questa finestra estiva di trasferimenti addirittura 1 miliardo di sterline, iniziando così a mettere pressione alle rivali britanniche ed europee.

Lo United ad Al-Jassim: la più grande plusvalenza nella storia del calcio

L’acquisizione del Manchester United da parte dello sceicco Al-Jassim sarà la più grande plusvalenza nella storia del calcio. Il qatariota acquisterà infatti i Red Evils per oltre 6 miliardi di sterline, ben oltre le 300 milioni spese dai Glazer nel 2005.