Zaccagni e Nasti lasciano tutti senza parole, è accaduto in diretta

La storia d’amore tra Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, negli ultimi giorni ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Il calciatore della Lazio e la bella influencer hanno iniziato la loro storia nel giugno 2021, annunciandolo a tutti tramite il proprio profili social. Nel corso di questi due anni, i due si sono mostrati sempre volentieri sui social, mostrando ai followers la propria felicità.

Lo scorso 16 novembre è nato il piccolo Thiago, primogenito della coppia. Visto l’amore e la nascita del piccolo, Mattia e Chiara annunciano il proprio matrimonio, in programma il 20 giugno. I due tramite i rispettivi profili social hanno sempre mostrato grande amore l’uno per l’altra, anche se un dettaglio non è sfuggito ai fan più assidui della coppia.

In diverse occasioni l’influencer napoletana ha mostrato i preparativi in corso per le tanto attese nozze, dalle partecipazioni, in cui si vede il luogo in cui sarà celebrata a Roma la funzione, alla scelta del suo vestito, l’allestimento in corso. A pochissimi giorni dal grande giorno, però, alcuni fan tramite Instagram hanno notato dei dettagli che hanno fatto pensare ad una rottura tra i due.

Mattia e Chiara lasciano tutti con il fiato sospeso: cosa è successo

Negli ultimi giorni Mattia Zaccagni e Chiara Nasti hanno lasciato di sasso tutti i propri followers. Il gesto avvenuto tramite social, non è passato inosservato.

I due, infatti, sembrano aver smesso di seguirsi sul noto social network. Un dettaglio che di per sé potrebbe non significare nulla, ma in un periodo in cui i social sono al centro dell’attenzione, soprattutto tra personaggi famosi, il defollow avrebbe potuto significare una rottura, una crisi tra i due.

Poco dopo, sempre i fan più assidui della coppia, hanno notato come Chiara Nasti abbia chiuso il suo profilo, rendendolo privato e riprendendo a seguire il calciatore biancoceleste che però non ha ricambiato, almeno non nell’immediato.

È bastata qualche ora a riportare tutto alla normalità, e ora controllando tra i rispettivi profili Instagram il calciatore e l’influencer sono tornati a “seguirsi”, anche se Chiara Nasti ha preferito comunque lasciare il suo account privato. Dopo una possibile tempesta, in casa Zaccagni sembra tornare finalmente il sereno, con il matrimonio che si avvicina giorno dopo giorno.