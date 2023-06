Zhang “soffre” in finale Champions: c’entra una madrina d’eccezione

Una finale di Champions League molto sofferta per Zhang, e non solo per la sconfitta dell’Inter: bellezza mozzafiato che lo mette in crisi

A Istanbul l’Inter è stata all’altezza della situazione, in finale di Champions League, eccome. Anzi, ha coltivato fino all’ultimo la speranza di poter portare a Milano il trofeo, con tantissimi rimpianti per una gara contro il Manchester City in cui ci sono state molte più occasioni di far male di quanto sarebbe stato preventivabile. Una vera sofferenza e la sensazione che la coppa fosse più abbordabile del previsto, per i tifosi e per il presidente Steven Zhang.

Il numero uno interista ha seguito naturalmente passo passo la sua squadra, seguendo con partecipazione dagli spalti gli eventi del match. Nel secondo tempo, il gol di Rodri, che ha portato la coppa in Inghilterra, è stata una stilettata al cuore, come anche le occasioni fallite che avrebbero potuto generare un risultato diverso.

Alla fine, Zhang ha consolato i suoi giocatori, elogiandoli, e fatto lo stesso con Simone Inzaghi, rilanciando le ambizioni per la prossima stagione. Un’Inter così potrà ancora dire la sua in Europa, anche se tornare in finale sarà difficilissimo. Di sicuro, si ripresenterà in campionato con rinnovata voglia di far bene, per conquistare lo scudetto della seconda stella.

Ora, c’è da staccare almeno per qualche giorno la spina, prima di pensare alla prossima stagione. Per Zhang, è stato un weekend intensissimo e pieno di emozioni, non solo legate al terreno di gioco.

Zhang impietrito di fianco a lei: la bellezza che a Istanbul gli ha fatto perdere la testa

Parte della ‘sofferenza’ del numero uno interista, in Turchia, è stata legata alla presenza, al seguito della squadra, di una ‘madrina’ d’eccezione, che ha rubato la scena con il suo fascino sublime e sempre più inconfondibile.

La splendida Eleonora Incardona è stata tra le protagoniste della fan-zone interista, ha seguito la tifoseria in corteo verso lo stadio Ataturk e all’interno dell’impianto si è fatta notare per il suo tifo e per la consueta bellezza e sensualità da urlo.

Una bellezza di cui si è accorto anche Zhang, che in questo scatto posa insieme alla sublime siciliana. La visione, come sempre, non lascia indifferenti i tanti fan della modella, showgirl e presentatrice sportiva. Non è rimasto indifferente nemmeno lo stesso Zhang ed è evidente.