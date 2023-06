Bomba Inter, altro grande addio: tifosi spiazzati

Il calciomercato dell’Inter non è iniziato nel migliore dei modi, o comunque come i tifosi si aspettavano dopo una stagione importante come quella appena conclusa. Stando alle ultime notizie, infatti, Milan Skriniar e Romelu Lukaku non sono gli unici due top player che lasceranno la Milano nerazzurra quest’estate.

Poche ore fa è infatti stata sganciata la bomba secondo la quale uno dei pilastri della formazione titolare di Simone Inzaghi potrebbe -incredibilmente- lasciare l’Inter in questo calciomercato. La notizia ha letteralmente spiazzato il tifo nerazzurro, soprattutto una volta uscito fuori il nome del club pronto a strappare alla piazza uno dei suoi beniamini.

Calciomercato Inter, altro grande addio: bomba assurda

Importanti e quasi destabilizzanti notizie arrivano in merito al calciomercato in uscita dell’Inter. A quanto pare, infatti, l’addio di Milan Skriniar potrebbe non essere l’unico importante di questa estate per i nerazzurri, nonostante più volte Marotta ed Ausilio abbiano dichiarato ed in parte confermato che altri top player della formazione di Simone Inzaghi non si sarebbero mossi da Milano.

Nel calciomercato però si sa, nulla è sicuro, soprattuto nel momento in cui dovessero circolare tanti soldi. Neanche una dichiarazione può cambiare le regole del gioco, come d’altronde ci si sta rendendo conto proprio in queste ore. Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante quanto detto da Marotta e dirigenza nelle scorse settimane e mesi, un altro top player dell’Inter potrebbe incredibilmente lasciare Milano e la Serie A in questo calciomercato, lasciando di conseguenza a bocca aperta tifosi ed addetti ai lavori che mai si sarebbero potuti aspettare uno scenario del genere. Eppure questa situazione sta prepotentemente prendendo quota in queste ore, come confermato anche direttamente dall’Inghilterra.

Secondo quanto raccontato da il The Telegraph, infatti, forte dell’importante disponibilità economica a disposizione, il Newcastle sarebbe intenzionato a fare sul serio per Nicolò Barella in questo calciomercato, arrivando anche ad accontentare le richieste dell’Inter pur di portare in Premier League l’italiano.

Calciomercato, il Newcastle fa sul serio per Barella: l’offerta all’Inter

Per la prima volta da 20 anni il Newcastle tornerà a giocare la Champions League, competizione nella quale il fondo PIF ha intenzione di rimanerci. Per questo motivo la proprietà saudita ha intenzione di costruire una squadra forte e completa, ed il primo nome sul quale i Magpies avrebbero intenzione di puntare è quello di Nicolò Barella.

L’italiano sarebbe infatti in cima alla lista dei desideri del club inglese al punto che, stando a quanto riportato da il The Telegraph, sarebbe anche pronta una prima offerta all’Inter. Secondo il noto quotidiano britannico, infatti, il Newcastle è pronto a mettere sul piatto ben 58 milioni di euro per portare in Premier League Barella.

L’Inter trema: stipendio da top player per Barella al Newcastle

L’Inter sta iniziando a tremare, anche perché l’interessamento del Newcastle per Barella è concreto. Bisognerà ovviamente capire anche quali saranno le intenzioni del centrocampista italiano per il prossimo calciomercato, ma dall’Inghilterra circola voce che i Magpies avrebbero pronto uno stipendio da top player per il nerazzurro a cifre alle quali difficilmente si potrebbe dire di no. Steremo a vedere, il dado è tratto.