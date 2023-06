UFFICIALE – Serie A: scelto l’allenatore, finalmente l’annuncio

Grandi cambiamenti attesi in Serie A, con diversi annunci arrivati e altri che dovranno arrivare. Ora ci sono delle novità di mercato riguardo proprio gli allenatori.

Mai come quest’anno si sono visti tantissimi cambiamenti tutti nella stessa sessione riguardo i tecnici in Italia e all’estero. Ora ci sono nuove notizie in tal proposito.

Sempre in Italia e in Serie A ci sono notizie riguardo quanto sta accadendo in questo senso, perché ci sono sviluppi che interessano proprio i tifosi del club.

Calciomercato Serie A: cambiano gli allenatori

Annuncio di cambi allenatori in tutta Europa e anche in Serie A. Perché ci sono diversi top club che stanno rivoluzionando tutto e dando vita a nuovi progetti. Questo potrebbe scaturire una reazione a catena che può far cambiare molto anche in Italia, dove diverse squadre italiane sono in procinto di cambiare e di rivoluzionare la propria strategia in vista del futuro. Ci sono novità riguardanti la scelta fatta da una storica società.

Alcuni club italiani di Serie A sono pronti a cambiare perché possono arrivare svolte importanti in vista della stagione che sarà. Tra le varie squadre italiane ci sono anche le neopromosse, che non sempre confermano il proprio allenatore dopo la promozione. In questo caso però è arrivato un altro segnale.

In Serie A sono saliti Frosinone, Genoa e Cagliari quest’anno, guidati da Grosso, Gilardino e Ranieri che hanno fatto delle grandi imprese. Proprio per uno di questi è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della società e dello stesso tecnico.

Genoa: Gilardino confermato col rinnovo

E’ arrivata la conferma riguardo il rinnovo di Gilardino che ha firmato con il Genoa fino al 2025. Grandissimo lavoro fatto dal giovane tecnico arrivato a stagione in corso in un momento difficile per il club ligure. Ma i suoi straordinari risultati hanno permesso al Genoa di arrivare al secondo posto e trovare la promozione diretta in Serie A.

Solo una stagione passata quindi in B per il Grifone che ora è pronto a tornare a fare grandi cose e la storia nella massima serie. Non sarà facile, ma la guida tecnica scelta resta quella di Gilardino che con il Genoa ha deciso di restare dopo la forte volontà da parte della società di confermarlo.

Genoa: Gilardino carica i tifosi

Alberto Gilardino ha deciso anche di mandare un messaggio ai tifosi del Genoa in vista della prossima stagione di Serie A. Sui social è arrivato il messaggio diretto da parte dell’allenatore che ha caricato l’ambiente in vista del prossimo anno:

“Cari Genoani, non vedo l’ora di ripartire. A prestissimo… Forza Genoa! Mister Gilardino”.