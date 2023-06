Calciomercato: Insigne torna in Serie A, napoletani furiosi

Lorenzo Insigne pronto a tornare in Serie A, svelata la possibile destinazione da avversario del suo Napoli.

Dopo aver lasciato la Serie A per il Toronto, con sua stessa ammissione per “non poter indossare una maglia diversa da quella del Napoli”, Lorenzo Insigne sembra invece pronto al ritorno, per riavvicinarsi ad un campionato che lo aveva visto protagonista fino ad una stagione fa.

Il Napoli campione d’Italia e adesso, da avversario, potrebbe tornare a giocare al Diego Armando Maradona, indossando la maglia di un club rivale.

Insigne in Serie A, pronto al ritorno: svelata la destinazione

Lorenzo Insigne non continuerà la sua carriera in Major League Soccer, saluterà presumibilmente in questa estate, il Toronto.

Addio al Canada per giocarsi nuove chance in Serie A, dopo le porte chiuse del Napoli che nella passata stagione ha scelto di rinunciare a tutti i suoi senatori, per progettarsi un domani da campione d’Italia.

Uno Scudetto non vinto col Napoli che ha reso amara la stagione di Insigne, che avrebbe voluto vincere il titolo da capitano del club partenopeo. Uno Scudetto che però potrebbe contendere al Napoli nella prossima stagione, come nuovo giocatore di una rivale italiana in Serie A: il calciomercato torna a vedere protagonista Lorenzo Insigne, obiettivo di mercato di Inter e Roma.

Calciomercato, Insigne tra Inter e Roma: la notizia sul ritorno in Serie A

Secondo quanto riferito da Il Romanista, Lorenzo Insigne avrebbe voglia di lasciare il Toronto, magari per giocare proprio in Serie A. E sulle tracce de Il Magnifico ci sarebbe appunto la Roma di Josè Mourinho, oltre all’Inter vice-campione dell’ultima Champions League disputata.

Spinto dalla scelta di voler tornare a vivere in Italia, sono diverse le opzioni che riguardano Insigne ancora in Serie A. Giocherebbe altri tre anni, come minimo, ad alti livelli. Ancora una buona parte di carriera in Serie A e tra le competizioni UEFA, con Europa League o Champions League da poter tornare a giocare. Sullo sfondo, poco più distante, anche l’ipotesi di tornare a giocare per Maurizio Sarri, alla Lazio.

Ultime su Insigne: c’è una cosa che lo spinge al ritorno

Malgrado non voglia vestire la maglia di un altro club in Italia, perché tifoso del Napoli, Lorenzo Insigne è un professionista e vivrebbe comunque serenamente la sua prossima avventura. Magari con un club rivale del Napoli, e c’è un motivo ben preciso dietro la scelta che lo spingerebbe al ritorno in Italia. Non è stato più convocato in Nazionale da quando veste la maglia del Toronto e, per tale motivo, vuole tornare a convincere Roberto Mancini quello che è l’esterno offensivo che indossava la maglia numero 10 della Nazionale ai tempi dell’Europeo vinto dall’Italia nel 2021.