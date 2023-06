Svelato il contatto col club: stretta finale per il colpo Frattesi

In serata, la cena e il contatto col club per il colpo dell’estate in Serie A, che porta il nome di Davide Frattesi.

Il talento italiano, che va a caccia di un posto da titolare a grandi livelli, per ottenere un pass al prossimo Europeo con la Nazionale, a centrocampo, è pronto al grande passo di approdare in un una big in Italia.

Al Sassuolo sarebbe già stata comunicata la sua volontà di giocare in un club di Champions League, ancora in Italia e in serata, come svelato in quest’ultima ora, sarebbe venuta fuori una cena per organizzare la stretta finale sul colpo di calciomercato di una big del calcio italiano.

Calciomercato, cena per Frattesi: si cerca la stretta finale

Notizia in serata, legata al tentativo di andare verso una stretta finale per il gran colpo dell’estate, che riguarda il classe ’99, Davide Frattesi.

Ci sarebbe stata una cena con il Sassuolo per capire che direzione prendere sulla trattativa che è entrata nel vivo, riguardo l’acquisto del talento italiano. C’è una squadra in particolare che vuole fare sul serio, proprio per andare ad anticipare quella che è la fortissima concorrenza di calciomercato che c’è in Serie A.

Parliamo dell’Inter che, appunto, avrebbe avuto una cena con il Sassuolo secondo quanto riferito da Sky Sport. Al centro delle questioni, il cartellino di Davide Frattesi, obiettivo numero uno per il mercato dell’Inter.

Mercato Inter, i dettagli del summit per Frattesi: Sky Sport svela l’ultima ora

A parlare dell’ultima ora di calciomercato, in casa Inter, è Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione in onda su Sky Sport, “Calciomercato – L’Originale”.

Il primo obiettivo di mercato dell’Inter è Davide Frattesi, per sistemare quella che è la situazione in mezzo al campo, con Gagliardini in uscita e qualcun altro che ha convinto poco. L’intenzione è quella di andare verso un rinforzo importante in mezzo al campo e, affiancando Frattesi a Barella, l’Inter andrebbe ad infoltire il centrocampo con una bella dose di talento italiano. Al centro del colloquio con il Sassuolo, l’intenzione di capire come impostare la trattativa di Frattesi: l’ipotesi è quella di prestito con opzione di riscatto, che andrebbe a diventare obbligo attraverso alcuni obiettivi individuali e di squadra da raggiungere, nella stagione 2023/2024.

Ultime su Frattesi: il valore di mercato dell’operazione per l’Inter

L’Inter è consapevole dell’alto valore di calciomercato che ha Davide Frattesi. Sul piatto, da parte del club nerazzurro, ci sono circa 20-25 milioni di euro. Il Sassuolo però spara alto e va verso i 30-35. Da questa operazione, così come successo per gli altri talenti di casa Sassuolo, il club di Reggio Emilia vuole incassare un importante compenso economico.