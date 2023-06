Calciomercato Juve, Bonucci svela i primi due colpi: l’annuncio

Le ultimissime sul calciomercato Juve. C’è l’annuncio di Leonardo Bonucci sui primi due colpi del club bianconero.

Sta entrando nel vivo il calciomercato della Juventus con la nuova dirigenza che vuole mettere a punto la rosa prima dell’inizio del ritiro. Nei giorni scorsi, a Milano, è andato in scena un vertice con Allegri che ha fatto il punto della situazione riguardo le entrate e le uscite. Il tecnico, che ha rifiutato le offerte provenienti dall’Arabia Saudita, è già carico in vista della prossima stagione. Intanto, dal ritiro di Coverciano con la Nazionale il capitano Bonucci ha svelato due colpi di mercato della Juventus.

La Juve è proiettata già alla prossima stagione. Ecco le mosse del club bianconero che è a lavoro per rinforzare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri. Si attendono risposte da parte di Rabiot e Cuadrado, riguardo il rinnovo di contratto. Intanto, la società è vigile e guarda anche ai giocatori di altre società che molto presto potrebbero firmare con la Vecchia Signora. E’ il capitano Leonardo Bonucci, attualmente impegnato con la Nazionale italiana, a svelare i nomi degli obiettivi di mercato della Juventus che guarda con attenzione ai giovani talenti.

Calciomercato Juventus: svolta improvvisa, Bonucci svela tutto

Grandi manovre, in casa Juventus, per il prossimo calciomercato. I nuovi dirigenti sono a lavoro per mettere a segno i primi colpi. La svolta arriva dopo l’incontro con Allegri, avvenuto nei giorni scorsi.

Le priorità sono queste: innanzitutto confermare, all’interno della rosa, due giocatori come Milik e Rabiot. Il primo è ancora di proprietà del Marsiglia, per confermarlo servirà un accordo con i francesi. Il centrocampista, invece, ha il contratto in scadenza e per il momento non ha ancora rinnovato il suo contratto.

Da Coverciano, in ritiro con la Nazionale italiana, il capitano Leonardo Bonucci ha parlato, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, anche di due obiettivi di mercato della Juventus come Zaniolo e Frattesi.

Calciomercato Juve: Bonucci elogia Frattesi e Zaniolo

Ecco le parole del difensore e capitano della Juventus Bonucci che ha parlato del prossimo calciomercato dei bianconeri e degli obiettivi Frattesi e Zaniolo.

“Io non mi occupo del mercato della Juventus, dovete chiederlo a chi di dovere. Su Zaniolo e Frattesi posso solo dire questo, ovvero che sono dei giocatori di grande prospettiva. A loro auguro il meglio. La Nations League è un passaggio fondamentale per la loro carriera, gli auguro di vivere più sfide del genere. Devono fare esperienze di questo tipo e giocare determinate partite. Io penso che loro abbiano tutte le qualità per arrivare lontano e giocare con la maglia di una big”.