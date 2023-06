Juventus: colpo in attacco, arriva il nuovo Vlahovic

La Juventus inizia a guardare con attenzione al calciomercato e pensa al nuovo Vlahovic: colpo in attacco ad un passo.

Dopo aver archiviato una stagione complicata e in attesa di una decisione della UEFA, la Juventus inizia a guardare con molta attenzione al suo futuro e l’obiettivo resta quello di rendere la squadra maggiormente più competitiva spetto a quella di quest’anno.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus è pronta a piazzare un colpo di calciomercato importante in attacco. Il nuovo Vlahovic è stato individuato e per questo motivo la trattativa è ben impostata. Naturalmente si tratta di una indiscrezione che dovrà essere confermata nelle prossime ore.

Calciomercato Juventus: colpo in attacco, chi è il nuovo bomber

La Juventus guarda sicuramente con attenzione al futuro considerando che sono ancora diversi i movimenti che devono essere fatti in entrata la prossima stagione considerando la rivoluzione in atto. La Conference League consente ai bianconeri magari di puntare sui giovani e portarli ad adattarsi alla Serie A e al calcio italiano con maggiore tranquillità rispetto a quanto si poteva immaginare qualche anno fa e per questo motivo gli occhi sono puntati su un bomber. Si tratta di una trattativa non semplice vista la concorrenza, ma tutto può accadere.

Entrando nei dettagli, la Juventus ha messo nel mirino Mikautadze del Metz, attaccante che in passato era stato accostato anche al Napoli. Il classe 2000 avrebbe voglia di seguire le orme del connazionale Kvaratskhelia e quindi fare il salto di qualità e i bianconeri rappresentano la buona occasione soprattutto in caso di partenza di Vlahovic.

La giovane punta avrebbe l’occasione di crescere con Milik e allo stesso tempo i bianconeri si potrebbero trovare un rinforzo importante sin dalla prossima stagione. Insomma, si tratta di una opzione da tenere in considerazione visto i diversi movimenti che i bianconeri dovranno fare in attacco.

Mercato Juventus: Mikautadze il primo obiettivo per l’attacco

La Juventus pensa a Mikautadze per sostituire Vlahovic in questo calciomercato. Naturalmente si tratta di un colpo che verrebbe messo a segno con una cifra inferiore rispetto a quella utilizzata per cedere il serbo e quindi questo rappresenta un altro fattore importante per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Il Metz non si opporrà alla cessione. Resta da capire cosa succederà con le squadre interessate al giocatore e se la Juventus riuscirà a vincere questa sfida di calciomercato per arrivare a Mikautadze.