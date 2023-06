Roma: sta firmando, trattativa in fase avanzata

Il calciomercato della Roma continua ad andare avanti in tutte le direzioni. Ci sono importanti novità riguardo il futuro di un calciatore pronto a chiudere il suo trasferimento.

Il club giallorosso vuole puntare in alto e dopo la delusione della Finale d’Europa League persa non vuole perdersi di coraggio, anzi. L’ambizione è sempre più grande al momento.

I Friedkin con Tiago Pinto uomo mercato sono pronti ad accontentare la richieste di Mourinho e andare a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma: acquisti e cessioni

Sono settimane calde queste per la Roma che ha terminato la stagione con l’amaro in bocca. Perché la squadra allenata da Mourinho ha perso ai calci di rigore la finale d’Europa League contro il Siviglia che avrebbe garantito (oltre alla vittoria di un trofeo prestigioso) l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Questo non è accaduto e allora in tanti hanno iniziato a pensare che il progetto Roma potesse essere smantellato da parte del club con lo stesso futuro di Mourinho in bilico.

Ma non è andata per niente così, anzi. Il club ha già annunciato conferme e rinnovi importanti come lo stesso allenatore e ha ufficializzato l’acquisto a zero di Aouar, talento francese arrivato dal Lione. Ora la Roma guarda al futuro e ci saranno acquisti e cessioni che andranno di pari passo, per ogni uscita verrà fatta cassa per poter poi investire nuovamente.

L’intenzione della Roma è quella di andare a chiudere colpi di mercato importanti che possano essere utili per il futuro, ma anche subito per il presente. Ci sarà un solito mix di giovani e calciatori esperti, ma con più qualità possibile per andare a migliorare la rosa del club giallorosso. Ecco che allora arrivano delle nuove notizie che riguardano proprio i movimenti che possono essere fatti dalla Roma in vista delle prossime settimane.

Roma: trattativa col Bournemouth per Kluivert

La Roma è a lavoro con il Bournemouth per la cessione di Justin Kluivert. Il club giallorosso e quello inglese sono in trattativa avanzata per chiudere l’affare secondo quanto riportato da Fabrizio Romano.

Già entro questa o inizio della prossima settimana si può completare in modo ufficiale il passaggio di Kluivert dalla Roma al Bournemouth per far si che il club possa investire in maniera importante poi sui nuovi acquisti.

Acquisti Roma: arrivano prima del ritiro per Mou

Successivamente la Roma penserà anche agli acquisti da fare e ci sono diversi calciatori già nel mirino per rinforzare la rosa. Il club ha intenzione di andare a completare prima dell’inizio del ritiro le operazioni maggiori, per affidare a Mourinho la migliore rosa possibile.