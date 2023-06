Lazio: lo portano in Qatar, lo acquista Crespo

E’ iniziato il calciomercato e in tutto il mondo si muovo tanti soldi da poter scatenare una reazione a catena che coinvolgerà anche la Serie A e i club come la Lazio.

Il club biancoceleste è pronto a svoltare in vista del prossimo anno perché la società è tornata in Champions League e ora vuole costruire qualcosa di importante per dare continuità.

Però allo stesso tempo potrebbero esserci delle novità anche in uscita per quanto riguarda la Lazio che può fare delle cessioni in vista del futuro.

Calciomercato Lazio: cessioni pronte

Non ci saranno solo nuovi acquisti per la Lazio di Lotito che è tornata in Champions League grazie al lavoro di Maurizio Sarri e si è già annunciato un cambiamento in vista del futuro. Infatti, il club ha fatto fuori al ds Igli Tare che dopo tanti anni ha lasciato il club e ora si guarda al futuro con un aspetto diverso. Perché la società vuole costruire una squadra sempre più adatta alle caratteristiche che chiede l’allenatore e per questo motivo ci saranno degli investimenti mirati in entrata, così come in uscita.

Sono tanti i giocatori che possono arrivare al club italiano in vista dei prossimi mesi, ma anche altri che possono lasciare. Per questo motivo la Lazio andrà avanti per la propria strada a prescindere di quelle che saranno le uscite, ma c’è intenzione di lasciar andare anche i calciatori che non sono convinti al 100% di restare in questo progetto. Per questo motivo circolano i nomi dei grandi calciatori che in questi anni hanno fatto la fortuna della Lazio e che ora possono essere ceduti.

Il calciomercato della Lazio può iniziare a svoltare già nei prossimi giorni con delle prime uscite, perché potrebbero arrivare milioni importanti per le casse del club biancoceleste che ha già messo nel mirino i possibili sostituti di ogni giocatore che è con un piede in partenza. Bisognerà capire anche come reagiranno i tifosi in base a quelli che saranno i colpi.

Lazio: Luis Alberto in uscita, c’è l’opzione Qatar

Ci sono le conferme con le ultime notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Luis Alberto pronto a lasciare la Lazio, ma non più per il Siviglia come capitato in queste ultime sessioni di mercato.

Luis Alberto può lasciare la Lazio perché ci sarebbe un forte interessamento da parte del Qatar con l’Al-Duhail allenato dall’ex Crespo che potrebbe convincere il club italiano a cederlo e anche il giocatore ad accettare con una maxi offerta.

Luis Alberto Al-Duhail: l’offerta

C’è la possibilità che arrivi il trasferimento di Luis Alberto all’Al-Duhail, perché il club del Qatar ha pronti 40 milioni di euro per 4 anni più un’opzione per il 5.