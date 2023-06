Lo sceicco compra il club: Mbappé il primo colpo

Kylian Mbappé sembra essere sempre più vicino a lasciare il PSG. E lo sceicco è pronto a regalarlo al suo nuovo club.

Per il momento Mbappé dice no ad un rinnovo dal 2024 al 2025. Una scelta che lo potrebbe portare lontano dal PSG e un club sembra averlo messo nel mirino soprattutto in caso di cambio di proprietà.

Secondo quanto riferito da El Pais, lo sceicco sembra intenzionato a regalare Mbappé come primo colpo al suo nuovo club. Si tratta di una ipotesi da tenere in considerazione nelle prossime settimane e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ per avere un quadro molto più chiaro della situazione.

Calciomercato: Mbappé nel mirino di una big, lo porta il nuovo proprietario

La decisione di non esercitare l’opzione per prolungare il contratto fino al 2025 apre la strada ad un addio al Paris Saint-Germain per il francese. La sua voglia, come spiegato in più di un’occasione, è sicuramente quella di iniziare una nuova esperienza lontana dalla Francia e per questo motivo si parla tanto di un suo possibile passaggio in un altro club anche se, per il momento, le cifre non lo hanno mai permesso.

Ma la situazione potrebbe cambiare già nelle prossime settimane. Al Thani, infatti, sembra essere pronto a portare Mbappé al Manchester United se alla fine acquisterà il club inglese. Il giocatore si sarebbe detto interessato a questa opzione di calciomercato e quindi non ci resta che aspettare ancora qualche settimana per avere un quadro più chiaro e capire se questa ipotesi si può davvero trasformare in realtà oppure no.

Sicuramente è una questione da seguire con attenzione considerando la volontà di Mbappé di iniziare una esperienza assolutamente diversa da quella attuale. Il Manchester United potrebbe rappresentare la scelta giusta con Al Thani in panchina, ma su questo sono in corso riflessioni considerando la fattibilità dell’operazione.

Ultime Mbappé: il Manchester United resta fortemente interessato

Il Manchester United è comunque fortemente interessato a Mbappé da sempre e l’opzione di acquistarlo con Al Thani è assolutamente da seguire anche in questo calciomercato. Lo sceicco ha voglia di regalare un colpo importante agli inglesi e sicuramente il francese è quello giusto.

L’interesse, come detto in precedenza, da parte del giocatore c’è e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se Al Thani diventerà presidente del Manchester United e se si arriverà alla tanto attesa fumata bianca.