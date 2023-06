Milan: Mbappe fa sognare i tifosi, arriva il messaggio

Si parla tanto di quello che sarà il futuro di Kylian Mbappe in vista della prossima sessione di calciomercato, questa estiva che è di fatto iniziata già in vista della nuova stagione.

Le prossime settimane saranno decisive per capirne di più riguardo quello che sarà il futuro del giocatore francese che è pronto ad una nuova sfida come ha rivelato a dei suoi amici stretti.

Perché tanti club sognano il giocatore, così come i tifosi e in Serie A un colpo del genere sembra assolutamente impossibile al momento. Ma per il futuro mai dire mai.

Calciomercato: Mbappe lascia il PSG

Più volte si è potuto vedere che diversi giocatori di grande valore sono arrivati in Italia ma soltanto verso fine carriera, lo stesso potrebbe capitare a Mbappe che ha una squadre del cuore che gioca proprio nel campionato di Serie A. Al momento però il calciatore è un chiaro obiettivo di un altro grande e storico club, tra i più titolati di sempre che sogna un colpo simile. Da valutare ci sono tanti dettagli riguardo questo possibile affare, perché ora si entra nel vivo.

Il Real Madrid vuole acquistare Mbappe subito dal PSG o lo prenderà a zero il prossimo anno perché in scadenza di contratto. La volontà del giocatore è chiara: andare ai Blancos, ma tutto dipenderà proprio dai Parigini.

E’ stato un momento difficile in questi giorni per il mondo del calcio e per il paese italiano vista la scomparsa di un uomo di grande spessore come Silvio Berlusconi. La notizia è girata in tutto il mondo e a parlarne è stato anche lo stesso Mbappe che ha ricordato le immagini che aveva da piccolo nella testa col suo Milan.

Milan: Mbappe ricorda Berlusconi

A La Gazzetta dello Sport sono queste le parole di Mbappe con il suo ricordo di Berlusconi e del suo Milan:

“Berlusconi è una grande perdita per tutto il mondo del calcio. E’ stato un presidente emblematico, ha costruito il grande Milan che mi faceva sognare da bambino. Spero i tifosi gli riserveranno un omaggio all’altezza”.

Calciomercato: Mbappe al Milan, da sogno a realtà?

Mbappe al Milan è solo un sogno, ma per quanto riguarda il futuro è impossibile fare previsioni. Perché da qui a diversi anni, vista la giovane età del calciatore, tutto può cambiare, come la Serie A tornare un campionato ricco e competitivo tra i migliori in Europa, il Milan tornare quella squadra ambita da tutti i giocatori e tra le più titolate al mondo e poi resta la volontà del giocatore.

Perché lo stesso Mbappe ha svelato che da piccolo era un tifoso rossonero. Ad oggi è pura fantasia, ma in futuro non bisogna escludere niente.