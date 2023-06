Calciomercato Milan: il nuovo ds sta acquistando Zaniolo

Un altro calciatore che avrà tanto mercato e farà parlare di se in questi mesi finché non ci sarà un trasferimento è proprio Nicolò Zaniolo. Il talento italiano è pronto a cambiare squadra.

Il giocatore è pronto di nuovo ad un altro trasferimento, perché ora cerca una nuova avventura stimolante che possa dargli uno slancio definitivo alla sua carriera.

L’ex calciatore di Roma e Inter si è fatto valere come non mai in Turchia mettendosi alle spalle il brutto periodo in Italia e ora vuole una grande avventura.

Calciomercato: Zaniolo lascia il Galatasaray

Dopo aver vinto con la Roma la Conference League da protagonista con anche il gol decisivo in Finale, l’anno dopo ha avuto dei problemi i primi mesi con la Roma fino ad arrivare alla rottura con ambiente e club e dire addio a gennaio. Da quel momento in poi però è ricambiato tutto per Zaniolo che ha ritrovato fiducia, serenità e vittoria. Perché a gennaio il calciatore ha lasciato la Roma per firmare con il Galatasaray con cui ha vinto il suo primo campionato giocando in Turchia.

Arrivato al Gala è stato decisivo per la vittoria del campionato con i suoi 5 gol in 10 presenze. Un finale di stagione importante che ha permesso di tornare a trionfare alla storica squadra di Istanbul che ora vuole provare a tenerlo. Ma sarà difficile che Zaniolo resti al Galatasaray per le offerte che arriveranno e per l’ambizione del giocatore nel voler tornare a giocare in un campionato più ambizioso.

Ci sono importanti novità che riguardano ora il futuro di Zaniolo che è pronto a lasciare il Galatasaray e andare a firmare con una nuova squadra. Ci sono tante voci che lo accosterebbero all’Italia a Juventus e Milan, ma anche altre piste straniere tra Inghilterra, Spagna e Germania.

Calciomercato Milan: Zaniolo nel mirino dell’Aston Villa

Ci sono nuove notizie di calciomercato per il Milan e i suoi tifosi che hanno messo nel mirino Zaniolo da quando hanno ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League, ma dall’addio di Maldini potrebbe essere cambiato tutto.

Adesso c’è l’Aston Villa che annuncerà Monchi come nuovo direttore sportivo e ha già messo Zaniolo nel mirino come possibile primo acquisto per migliorare la rosa. Perché da quando è arrivato Emery a gennaio il progetto dell’Aston Villa è cresciuto tanto e ora punta in alto.

Aston Villa: Zaniolo in arrivo

Il prossimo anno giocherà la Conference League e il progetto punta a diventare sempre più grande con l’attuale allenatore e Monchi che sarà il nuovo ds. Attesi subito grandi colpi come quello di Zaniolo per l’Aston Villa. Il giocatore potrebbe essere convinto dall’offerta economica e dal progetto ambizioso, oltre al fatto di giocare nel miglior campionato al mondo.