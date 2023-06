Calciomercato: hanno scelto Pippo Inzaghi, torna in Serie A

Si parla tanto di quello che sarà il futuro di un club italiano di Serie A e del prossimo allenatore. Ci sono ora delle nuove notizie che riguardano la scelta di Pippo Inzaghi.

Bisognerà ora aspettare ancora qualche giorno per capire che tipo di scelta è stata presa da parte del club sull’attuale allenatore e poi come agire in vista del futuro e delle prossime stagioni.

Il calciomercato degli allenatori è da poco iniziato e presto potrebbero esserci delle reazioni a catena davvero importanti in vista del futuro riguardo molti tecnici italiani.

Calciomercato: Pippo Inzaghi pronto a tornare in Serie A

Ci sono delle novità importanti di calciomercato che riguardano proprio quello che sarà il futuro di Pippo Inzaghi in vista della prossima stagione di Serie A. Perché diverse società italiane sono pronte ad una svolta in vista del prossimo anno e ci saranno dei cambiamenti importanti. In particolare una di queste sta pensando di cambiare e nelle prossime ore ci saranno delle nuove notizie in più riguardo quanto potrebbe accadere con la scelta di un cambio allenatore che rappresenterebbe la svolta, tra queste opzioni c’è anche quella di prendere l’ex giocatore che sta crescendo nella sua giovane carriera da allenatore.

Dopo aver iniziato con le giovanili del Milan è arrivata la prematura chiamata in prima squadra, da quel momento in poi tante occasioni sempre in Italia tra Serie A e Serie B per Inzaghi con Venezia, Bologna, Benevento, Brescia e Reggina l’ultima e deludente avventura per come si era messa ad un certo punto la stagione. Perché la squadra calabrese aveva raggiunto la vetta del campionato di B e sognava in grande, poi una serie negativi di risultati e l’eliminazione al secondo turno dei Playoff.

Arrivato l’addio dalla Reggina ora per Pippo Inzaghi può aprirsi una nuova e importante occasione anche in Serie A. Perché il tecnico sta valutando tutte le opzioni che si stanno palesando in queste ore dinanzi a lui e valuta attentamente quella che può essere la sua scelta definitiva.

Salernitana: occasione Inzaghi

La Salernitana può dire addio a Sousa dopo una possibile rottura con ambiente e società, per questo motivo si parla di chi potrebbe diventare il nuovo allenatore della Salernitana e spunta il nome di Pippo Inzaghi.

Il club granata che si è salvato anche quest’anno per la prima volta della storia personale farà il terzo campionato di Serie A consecutivo, merito del progetto del presidente Iervolino che ha grandi ambizioni. Inzaghi può essere il sostituto di Sousa.

Nuovo allenatore Salernitana: annuncio di Sousa

Lunga lista di Iervolino, anche se in queste ultime ore è arrivato l’annuncio di Sousa che conferma di voler restare alla Salernitana ad allenare e ora Inzaghi cerca di capirne di più.