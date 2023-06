Verratti in Serie A, si può chiudere: svelati i dettagli dell’operazione

Marco Verratti è un colpo possibile in Serie A, spiegati i dettagli e i motivi della realizzazione dell’affare.

In questi giorni, tra lo scetticismo generale, è emerso comunque il rumors legato all’approdo di Verratti in Serie A che giocherebbe, nonostante il livello internazionale da diversi anni in carriera a questa parte, il suo primo anno in Serie A.

Non ha mai trovato una singola apparizione, la leggenda del Paris Saint-Germain che con il club della Torre Eiffel è praticamente uno dei giocatori più vincenti della sua storia. Ecco di seguito, in ogni caso, spiegato quanto accadrà con Verratti nell’estate di calciomercato che è alle porte.

Calciomercato, Verratti in Serie A: la rivelazione, affare possibile

L’affare Marco Verratti è possibile, per uno dei club principali in Serie A. Dopo i diversi rumors di questi giorni, attorno al talento della Nazionale, viene spiegato il perché di una scelta di questo tipo, con l’affare che non è così impossibile.

Perché dopo gli stessi rumors di calciomercato su Verratti che hanno riguardato una delle squadre che non è riuscita ad approdare alla Champions League, è stato forte lo scetticismo per l’ambiente.

Un giornalista di TV Play ha spiegato il perché della possibile realizzazione del colpo Marco Verratti, come nuovo giocatore della Roma. Ecco spiegato, di seguito, perché l’affare è possibile.

A parlare del possibile colpo della Roma, su Marco Verratti, è il giornalista e collega di TV Play, Enrico Camelio. Ecco cos’ha riferito sulla questione: “Soliti increduli sul colpo Verratti, ma perché no? Anche con Dybala era impossibile, così come Mourinho, anche per Aouar. La Roma ha un importante legame societario cono il PSG, niente è da escludere. Poi c’è il decreto crescita sui 17 milioni d’ingaggio che percepisce. Non ha un buon rapporto con la tifoseria parigina, c’è questa possibilità e la Roma ci sta lavorando”.

Ultime Roma su Verratti: con l’apertura al prestito si può

Potrebbe finire in prestito, con opzione poi di riscatto, Marco Verratti. L’ostacolo in ogni caso, ad oggi, è rappresentato comunque dall’ingaggio oltre che alla voglia di giocare ancora da protagonista la Champions League, che la Roma non ha ottenuto in questa stagione. Ciononostante, per i giallorossi, non è un impedimento. Come successo con Wijnaldum, non è da escludere l’operazione che porterebbe Verratti a diventare il nuovo titolare a centrocampo della Roma. Scelta, quella sul giocatore italiano, che porterebbe poi a liberare altri centrocampisti che cercano spazio in giallorosso e si vedrebbero chiusi proprio da Verratti. Il centrocampo titolare della Roma vedrebbe protagonisti appunto Verratti e Aouar sulla mediana.