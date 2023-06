Calciomercato, stanno prendendo Zapata: è il colpo in attacco

La sfortunata stagione appena conclusasi con la maglia dell’Atalanta ha decisamente svalutato il valore di mercato e tecnico di Duvan Zapata, che solo fino a qualche anno fa era uno degli attaccanti più prolifici della Serie A. Qualche problema fisico di troppo lo ha decisamente danneggiato, ma il colombiano è consapevole di poter dire ancora la sua a questi livelli.

Per questo motivo Zapata potrebbe lasciare l’Atalanta in questo calciomercato per rilanciarsi altrove, scenario che nelle ultime ore starebbe prepotentemente prendendo quota. Stando alle ultime notizie, infatti, una delle squadre della prossima Serie A è intenzionata a puntare proprio sul 91 della Dea per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Calciomercato, addio Atalanta: Zapata rimane in Serie A

Importanti ed incredibili novità arrivano in merito al futuro di Duvan Zapata in questo calciomercato. Nonostante Gasperini abbia già più volte confermato l’attaccante anche per la prossima stagione, il colombiano non è contentissimo del dualismo con Hojlund che non solo gli toglie minutaggio ma non gli permette neanche di esprimersi al meglio in quelle poche occasioni che -oramai- gli capitano.

In ordine a questo Zapata potrebbe incredibilmente decidere di lasciare l‘Atalanta quest’estate per trovare migliore continuità e fiducia altrove, anche per rilanciarsi dopo l’ultima, complicata, stagione. Questo scenario nelle ultime ore starebbe prendendo sempre già quota anche perché, furba a voler sfruttare questa situazione di scontentezza generale a proprio favore -ovviamente-, una delle squadre della prossima Serie A avrebbe chiesto all’entourage di Zapata informazioni sul giocatore, attirando l’attenzione dello stesso.

Stando infatti a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Secolo XIX, il Genoa starebbe seriamente pensando al profilo del colombiano per mettere a disposizione di Gilardino un attacco da Serie A per la prossima stagione, così da poter riuscire a mantenere in maniera agiata la categoria dopo averla riconquistata proprio quest’anno.

Genoa-Zapata, si può? Nel frattempo la Dea fissa il prezzo

A quanto pare il Genoa starebbe seriamente pensando di riportare a Marassi, ma sponda rossoblu questa volta, Duvan Zapata in questo calciomercato. Il colombiano potrebbe infatti essere in uscita dall’Atalanta, col club ligure pronto a sfruttare questa intrigante soluzione.

Al momento nessuna conferma è arrivata in merito ad una possibile trattativa fra le parti, ma quasi per coprisi la Dea avrebbe già fissato il prezzo del suo attaccante. Stando a dati Transfermarkt, infatti, per cedere Zapata in questo calciomercato l’Atalanta potrebbe chiedere fino a 10 milioni di euro, ma la scadenza del suo contratto nel 2024 potrebbe far decisamente abbassare le cifre. A fronte di questo il Genoa è pronto a provarci, seriamente.

Genoa, non solo Zapata: tutti i nomi per l’attacco

Il Genoa è tornato subito in Serie A, e vuole rimanerci, e con Zapata potrebbe riuscirsi tranquillamente. Il colombiano non è però l’unico nome seguito per l’attacco dal Grifone. Oltre al giocatore della Dea, infatti, la squadra di Gilardino avrebbe messo gli occhi anche su Mbala Nzola e Piatek.