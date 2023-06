Il bomber della Premier sbarca in Serie A: colpo alla Abraham, la destinazione

Colpo alla Tammy Abraham, in Serie A è pronto a sbarcare l’attaccante della Premier League.

Somiglia un po’ all’ex centravanti del Chelsea, attualmente in forza alla Roma, il colpo per i piazzamenti nella parte alta della classifica, riguarda un bomber della Premier League.

È giovane e ha stregato non solo in Premier League, ma anche con la maglia della Nazionale Under 21 di recente, quello che è il centravanti della Francia che potrebbe vestire la maglia di un club italiano per la prossima stagione.

Calciomercato, colpo dalla Premier League: in Serie A nel 2024

È in serata che vengono svelate le ultime notizie di calciomercato che riguardano il bomber della Premier League che, nella stagione 2023/2024, potrebbe finire in Serie A.

Come nuovo attaccante in Italia, a caccia di un piazzamento tra le importanti manifestazioni UEFA e giocando da titolare di uno storico club d’Italia.

Parliamo infatti del Torino che, già in passato, aveva cercato proprio l’attaccante del Crystal Palace. Il Torino parte all’assalto per Mateta che, al termine di questa stagione che si è appena conclusa, direbbe addio al club britannico.

Mercato Torino, ecco Mateta: è l’erede diretto di Belotti

Sono i colleghi di Sky Sport, nel corso della trasmissione Calciomercato – L’Originale, che rivelano quello che sarebbe il possibile colpo del Torino in attacco. I granata porterebbero in Serie A il bomber della Francia che fu dell’Under 21 nell’Europeo giocato in Italia, che aveva appunto colpito e non poco i club italiani. Una valutazione economica che permetterebbe ai granata di mettere le mani su Jean-Philippe Mateta, in uscita dal Crystal Palace.

Cercato nella passata stagione quando Belotti ha detto addio, il Torino non ha mai veramente sostituito lo stesso “gallo” in attacco. A distanza di un anno, ecco che torna in auge il nome di Mateta che, se dovesse essere acquistato e malgrado la presenza ingombrante di Sanabria, arriverebbe per giocare titolare o comunque giocando la maggior parte delle partite coi granata.

Ultime Torino, le cifre del colpo Mateta

Secondo quelle che sono le valutazioni economiche in Premier League, Jean-Philippe Mateta saluterebbe il Crystal Palace per circa 10-15 milioni di euro. Il Toro è disposto a spingersi verso gli 8 milioni di euro, oppure l’alternativa è quella di trovare un accordo su una base di prestito con opzione di riscatto, per il cartellino di Mateta. Da parte del calciatore, ci sarebbe la volontà di mettersi in gioco. E il Torino, che con Juric ha alte le proprie ambizioni, sognando un piazzamento in Conference nel prossimo campionato, potrebbe fare al caso suo.