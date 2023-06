Calciomercato, Zaniolo torna in Serie A: ha già detto sì

Il calciomercato deve ancora ufficialmente iniziare, eppure una nuova telenovela legata al futuro di Nicolò Zaniolo è pronta a prendersi la scena. Rispetto a quanto lo scorso inverno, però, la questione ora sembra essere già molto più lineare e poco caotica, complice anche il tanto tempo che si ha a disposizione per poter chiudere l’operazione.

Come detto, comunque, rispetto a gennaio le trattative oggi sembrerebbero essere molto più semplici, anche perché lo stesso Zaniolo avrebbe già dato il suo okay al trasferimento nel club in questo calciomercato. Quale futuro aspetta dunque l’ex talento della Roma? La Serie A. Stando alle ultime notizie, infatti, l’italiano è pronto a far ritorno in Italia quest’estate.

Calciomercato, Zaniolo torna in Serie A: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Nicolò Zaniolo in questo calciomercato estivo. Nonostante l’ottimo impatto avuto in Turchia con la maglia del Galatasaray, l’ex Roma sarebbe scontento e desideroso di tornare a giocare in Serie A, anche se il titolo vinto qualche settimana fa con i giallorossi di Istanbul avrebbe potuto cambiare leggermente le carte in tavola.

Così non è stato, anche perché Zaniolo pare rimanere fermo della sua idea di voler ritornare in Italia e dimostrare tutto il suo valore in patria, cosa che a causa di infortuni e problemi extra calcio non è riuscito a fare. Questa sua volontà, comunque, presto potrebbe essere esaudita, anche perché in queste ore un club di Serie A si sarebbe fatto avanti per lui contattando direttamente il Galatasaray. Questo ha fatto ovviamente mobilitare subito l’entourage dell’italiano, che sentendosi col ragazzo ha dato massima disponibilità al trasferimento in questa squadra.

Stando dunque alle ultime indiscrezioni rilasciate da La Repubblica, Zaniolo avrebbe già dato il suo sì alla Juventus, che nelle prossime ore si siederà al tavolo col Galatasaray per cercare di andare affondo a questa operazione -importante- di calciomercato. Ci sono però diversi ostacoli da superare, che la Vecchia Signora sembra essere propensa ad affrontare.

Juventus-Zaniolo: ostacolo Galatasaray

Ottenuto il sì del ragazzo, la Juventus ha ora da superare l’ultimo ostacolo per far vestire la maglia bianconera a Nicolò Zaniolo. Questo ovviamente è rappresentato dal possibile accordo da raggiungere col Galatasaray, che per l’italiano ha al momento sparato cifre grosse.

Stando a La Repubblica, infatti, la Juventus sarebbe disposta a spingersi anche sui 25 milioni di euro per riportare in Serie A Zaniolo, ma i campioni di Turchia ne chiedono almeno 35, che corrispondo alla clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Calciomercato Juventus: occhio alla concorrenza per Zaniolo

Il Galatasaray è solo uno degli ostacoli che la Juventus deve superare per riportare in Serie A Nicolò Zaniolo. La Vecchia Signora, infatti, ha da che fronteggiare anche la forte ed agguerrita concorrenza dell’Aston Villa, che con l’affare Tielemans ha dimostrato di avere una discreta disponibilità economica a disposizione.