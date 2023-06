Cristina Buccino, curve pericolose: la foto alla guida manda tutti fuoripista

Cristina Buccino non perde occasione per far sognare ad occhi aperti i propri fan, la modella in un look pazzesco in auto.

Uno dei volti al femminile più amati d’Italia è sicuramente Cristina Buccino. La modella, come sempre, incanta con il suo fascino prorompente, pronto a esplodere più che mai nel periodo estivo come da consuetudine. E le immagini che arrivano dai suoi profili social sembrano confermare eccome tutto questo.

La splendida calabrese, che in questi giorni compirà 38 anni, è uno degli ideali di femminilità e sensualità all’italiana, con una fama che non si limita al nostro paese ma l’ha resa ormai celebre in tutto il mondo. Se si parla di lei come della Kardashian italiana, un motivo ci sarà. E infatti, Cristina si è conquistata a ripetizione copertine prestigiose, l’attenzione del mondo della moda e l’adorazione totale da parte del web.

Oltre 3 milioni di followers su Instagram per lei, che ha deciso da qualche anno di darsi totalmente alla propria carriera di modella e influencer, lasciando da parte le apparizioni nel mondo televisivo. I fan che l’avevano adorata e amata ai tempi di Veline, L’Eredità, Pechino Express, L’Isola dei Famosi e altri programmi ancora non se ne sono avuti troppo a male, dato che sul suo profilo social, tra post e stories, è possibile, quasi ogni giorno, vedere Cristina al massimo della sua bellezza ed eleganza provocante.

Cristina Buccino, visioni pazzesche: il vestito scopre quasi tutto, dettagli roventi

Un risultato che appare chiaro e lampante ai nostri occhi, soprattutto grazie a questa immagine tratta da una storia Instagram. In cui Cristina è alla guida di un auto, ma l’attenzione finisce tutta inevitabilmente su di lei.

Vestitino striminzito che mette in evidenza numerosi dettagli dalla sensualità infinita. Schiena scoperta, scollatura bene in risalto anche se da prospettiva laterale, gambe infinite che spuntano da una minigonna praticamente inesistente. Insomma, un vero e proprio tripudio malizioso e ammiccante che non si smentisce mai.

Del resto, Cristina non ha problemi a esibire una sensualità da capogiro, che di sicuro, nelle prossime settimane, troverà modo di esprimersi ai massimi livelli. L’estate la vedrà di certo tra le protagoniste principali sui social, non vediamo già l’ora di perderci nelle prossime immagini da urlo. Rimanere indifferenti di fronte a un simile spettacolo è impossibile. A proposito di auto, vi consigliamo di non farlo mentre siete alla guida, per la vostra sicurezza.