Dalla Juve alla Lazio: siglato il nuovo accordo

La Lazio con il secondo posto conquistato in campionato, si assicura la partecipazione alla prossima fase a gironi della Champions League.

La squadra di Maurizio Sarri si è resa protagonista di una stagione straordinaria, almeno per quanto riguarda il campionato. A circa un mese dalla partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore, la società è al lavoro per cercare di soddisfare le richieste del mister toscano.

A tenere banco, ovviamente è la questione legata a Sergej Milinkovic Savic che, salvo sorprese, lascerà la Lazio dopo otto anni. Nonostante il forte pressing del presidente Claudio Lotito, infatti, il serbo non pare intenzionato a rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2024. Oltre alle uscite, però, il club capitolino si sta muovendo per cercare di regalare a Maurizio Sarri i giusti rinforzi per affrontare al meglio le tre competizioni. A tal proposito, pare essere vicino l’accordo con la Juventus per consegnare il ‘primo’ rinforzo all’allenatore.

Lazio, la permanenza di Pellegrini è ad un passo: accordo con la Juventus

Uno dei reparti che la società biancoceleste intende rinforzare è la difesa, soprattutto per quanto riguarda la corsia mancina.

Nonostante i capitolini stiano monitorando altri profili, come Fabiano Parisi dell’Empoli e Emanuele Valeri della Cremonese, al momento il nome più caldo è quello di Luca Pellegrini, arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni dalla Juventus. Il prezzo del calciatore romano classe 1999, però, è destinato a scendere.

Sarebbe stato trovato un accordo di massima tra i biancocelesti e i bianconeri sulla base di 7 milioni di euro. A breve dovrebbe arrivare anche l’incontro definitivo con l’entourage del calciatore, per mettere nero su bianco l’accordo. Trovare l’intesa con Luca Pellegrini non dovrebbe essere un problema per il patron biancoceleste, vista la fede calcistica e la volontà di proseguire la propria carriera con la maglia della Lazio da parte del ragazzo.

In attesa di colpi nel reparto avanzato, con Berardi che diventa sempre più caldo giorno dopo giorno, Maurizio Sarri è pronto ad abbracciare il ‘primo’ acquisto per la prossima stagione. Luca Pellegrini e la Lazio sono pronti a dirsi si, questa volta in via definitiva. La storia tra il calciatore e il club capitolino è destinata a durare ancora a lungo.