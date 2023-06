Italia-Spagna: Mancini fa fuori un leader

Le prossime ore saranno decisive per quella che è la Nations League dove si affronteranno Italia Spagna per una partita che vale molto anche per il morale.

Perché le due Nazionali arrivano da un periodo non proprio facile e questa partita può essere quella del riscatto in vista della Finale che poi si giocherà nei prossimi giorni.

Arrivano delle nuove notizie che possono essere significative per le scelte che ha deciso di fare l’allenatore in vista di quella partita che sarà decisiva.

Italia Spagna: la partita del riscatto

Tanti dubbi ed emozioni per i calciatori che a stagione finita tornano a giocare una partita molto importante con la Nazionale. C’è chi arriva da una grande delusione come la Champions League persa in finale e che ha vinto un campionato. Lo stesso vale per i calciatori della Spagna. Ma l’Italia ha tantissima voglia di andare avanti in Nations League, perché l’obiettivo è quella di vincerla dopo la grande delusione del Mondiale in Qatar.

Ma non è andata diversamente alla Spagna, che al Mondiale è uscita in malo modo ai gironi e ha concluso il ciclo con Luis Enrique, che oggi cerca panchina ed è accostato anche in Serie A. Sarà una partita di grande intensità la prossima tra Spagna e Italia che si giocano parte importante del progetto.

Tantissimi dubbi anche per il ct Mancini che dovrà prendere delle scelte importanti riguardo la prossima partita. Perché non è detto che arrivino delle decisioni facili per l’allenatore che starebbe pensando di escludere qualcuno di importante dalla formazione in una partita che vale molto. Una scelta inaspettata, ma anche logica visti gli ultimi impegni che ha avuto la Nazionale.

Formazioni Italia Spagna: Mancini fa fuori Immobile

Notizie importanti per quanto riguarda la scelta di Roberto Mancini per l’Italia che affronterà la Spagna. Perché in vista di quella che sarà la scelta definitiva che arrivano novità molto importanti riguardo Ciro Immobile.

Al momento sembra che l’attaccante della Lazio, che tornerà in Nazionale dopo 1 anno, non sembra essere l’uomo scelto dal ct per la prossima partita. Infatti, per le formazioni di Spagna Italia il commissario tecnico Mancini sta pensando di affidare le chiavi dell’attacco a Retegui.

Probabili formazioni Italia Spagna Nations League

Tante possibili novità per quanto riguarda la partita che ci sarà nelle prossime ore. Ci sono delle notizie nuove per quella che sarà la scelta degli allenatori. Queste sono le probabili formazioni di Spagna Italia: