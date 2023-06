Juventus, il tecnico annuncia il suo addio: ecco dove sta andando

Primo ribaltone sulla panchina di Serie A. Il tecnico ha deciso di lasciare il proprio club, ancor prima di iniziare la nuova stagione: l’annuncio spiazza la società.

Una vera e propria sorpresa l’addio dell’allenatore che ha deciso di interrompere la sua esperienza. Una scelta dettata anche dalle forti richieste che ha avuto in questi giorni da parte della big che è pronta a proporgli un ricco contratto in vista della prossima stagione. Svelato il futuro del tecnico che sarà lontano dall’Italia, ecco cosa sta succedendo.

Il calciomercato, come si sa, è davvero imprevedibile. Le società sono sempre pronte a clamorosi colpi di scena che rischiano, talvolta, di rovinare la programmazione di una stagione. Episodio analogo a ciò che sta succedendo a Salerno, dopo l’incontro tra Paulo Sousa e De Laurentiis che ha incrinato il rapporto di fiducia tra il presidente Iervolino e il tecnico portoghese. In questo caso, però, la decisione dell’allenatore è già stata presa con l’addio comunicato in queste ore ai vertici della società che sono rimasti sorpresi da questa scelta improvvisa.

Calciomercato: addio Serie A, ecco con chi sta firmando il mister

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, Fabio Grosso ha deciso di lasciare il Frosinone. Il tecnico non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Una decisione sorprendete che spiazza anche il presidente Stirpe che adesso dovrà trovare un nuovo sostituto per guidare il club gialloblù che la prossima stagione sarà impegnato in Serie A.

In queste ore è arrivato l’annuncio dell’allenatore con Grosso che ha comunicato al Frosinone la sua intenzione di non rinnovare il contratto. Una risposta negativa che apre degli scenari nuovi riguardo il futuro del club che dovrà iniziare a programmare la rosa per la prossima stagione, a partire proprio dalla scelta dell’allenatore dopo l’addio da Frosinone di mister Grosso, protagonista della promozione in A del club ciociaro.

Adesso si alimentano i dubbi riguardo il futuro di Grosso, ecco chi lo sta prendendo. Il suo nome era stato accostato anche alla panchina della Juventus, prima della conferma di Allegri in panchina. Possibile che il tecnico stia ancora aspettando una chiamata da parte del club bianconero?

Grosso al Marsiglia, niente Juventus: lascia la Serie A e il Frosinone

Nel futuro di Fabio Grosso non ci sarà la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l’allenatore è nel mirino del Marsiglia e della Sampdoria. Al momento è il club di Ligue 1 in vantaggio sull’allenatore, con la società alla ricerca del sostituto di Tudor che ha lasciato la panchina dei francesi.

Dopo l’addio dal Frosinone, dunque, l’ex terzino campione del Mondo con l’Italia nel 2006, Grosso è pronto a tornare in Francia per vivere una nuova avventura ma questa volta in panchina. L’esperienza con la società del presidente Stirpe si chiude con un bilancio di 88 partite, con 42 vittorie, 24 pareggi e 20 sconfitte, nei suoi due anni e mezzo conclusi con la promozione in Serie A del Frosinone che adesso dovrà mettersi a lavoro per scegliere un nuovo allenatore.