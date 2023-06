Lo stanno regalando: Kondogbia torna in Italia

Il giocatore colchonero può lasciare l’Atletico Madrid durante il calciomercato estivo: occasione low cost per due club italiani

Archivata ormai in tutta Europa l’interminabile stagione delle squadre di club – non è affatto finita invece per le rappresentative nazionali, alcune delle quali sono già scese in campo per alcune amichevoli – si guarda all’imminente apertura della sessione estiva di scambi. Tanto i club delusi dall’ultima annata, quanto quelli che vogliono confermarsi sui livelli d’eccellenza prodotti nel 2022/23, stanno muovendo le loro pedine per rinforzare le rispettive rose.

Come già accaduto sovente negli ultimi anni, le occasioni low cost sono ovviamente le più gettonate. Tra queste non figurano solamente i sempre ambìti parametro zero, ma anche quei profili che, vuoi per il contratto in scadenza nel 2024, vuoi perchè sono dei conclamati esuberi tecnici nelle loro squadre, possono andar via a prezzo di saldo.

Tra questi c’è anche una vecchia conoscenza del calcio italiano. Un giocatore centrafricano con nazionalità francese che ha già vestito la maglia dell’Inter dal 2015 al 2017, collezionando 50 presenze in tutte le competizioni. Il centrocampista, messo alla porta dal ‘Cholo’ Simeone, può verosimilmente tornare in Italia. Dove due società si sarebbero già mosse sulle sue tracce.

Colpo da 5 milioni, Kondogbia si offre in Serie A

Dopo la proficua esperienza al Valencia, terminata nel 2020, Geoffrey Kondogbia è approdato all’Atletico Madrid di Diego Simeone, rendendosi protagonista di annate tutto sommato sufficienti, pur tra alti e bassi. Il calciatore, avendo già capito di non avere un futuro nella capitale spagnola, è a tutti gli effetti fuori dal progetto tecnico dell’allenatore argentino.

La Serie A può essere il logico punto di arrivo di un calciatore che può ancora dire la sua grazie alla fisicità e all’esperienza che può mettere in campo. Gli agenti del centrocampista hanno sondato il mercato italiano alla ricerca di un club interessato al loro assisito, che ha il contratto in scadenza a giugno del 2024. Due società avrebbero già accolto positivamente le iniziative dell’entourage del calciatore.

Si tratta di Fiorentina e Lazio, che potrebbero garantire a Kondogbia una maglia da titolare nel loro scacchiere tattico. I Viola dovranno quasi certamente rinunciare, nella prossima stagione, a Sofyan Amrabat, e sono a caccia di un sostituto che ne possa ereditare ruolo e caratteristiche.

La Lazio invece deve risolvere la grana Milinkovic-Savic: se, come sembra, il serbo dovesse dire addio, l’ex Valencia potrebbe tornare utile in fase di copertura, liberando ancor di più Luis Alberto – che potrebbe giocare qualche metro avanti – da compiti di marcatura.