Nuovo presidente Monza, patrimonio da 5 miliardi: ecco chi c’è dietro

Dopo la tragica notizia legata alla scomparsa di Silvio Berlusconi, al centro dei temi in casa Monza, la decisione sul nuovo presidente.

Si sono fatti avanti nuovi societari, cordate, l’azienda Monza adesso fa gola a diversi ricchi presidenti dopo quanto fatto da Berlusconi che ha portato i brianzoli così in alto da avere appeal anche per grandi cordate mondiali, dal patrimonio enorme.

C’è un patrimonio da circa 5 miliardi però che c’è dietro chi succederà a Silvio Berlusconi, dopo quanto fatto dal presidente e storico politico italiano. Ancora con Galliani alla guida dell’amministrazione in Brianza, ecco chi prenderà il posto da nuovo presidente del Monza da qui in avanti.

Monza, ricca proposta di una nuova cordata: decisione sul nuovo presidente

C’è una decisione in merito alla presidenza del Monza, c’è bisogno di un nuovo presidente del club brianzolo dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Ha fatto grande il Monza, portandolo nel calcio ad alti livelli, Silvio Berlusconi. Il ruolo da presidente del Monza, scomparso in questi giorni, sarà ricoperto da una nuova figura, ma non cambierà la proprietà.

Perché l’ultimo investimento di Silvio Berlusconi, che ha scelto di rendere un vero e proprio gioiello il suo tanto amato Monza, sarà legato ancora alla famiglia Berlusconi. Al suo posto, come figura da presidente del club, ci sarà la figlia Marina che ha alle spalle la Fininvest, con un patrimonio enorme.

Il Monza sarà della Fininvest: il nuovo presidente del club

Il Monza, malgrado le diverse proposte che arrivano al club di Serie A che ha i conti al proprio posto e un futuro del tutto roseo anche in vista delle alte ambizioni europee, potrebbe restare in mano alla famiglia Berlusconi. Con la Fininvest ancora a capo della società del Monza, con un patrimonio di ben 5 miliardi di euro.

A prendere il posto da presidente del Monza, infatti, potrebbe essere la figlia di Silvio Berlusconi, compianto padre della primogenita Marina.

Ultime sul Monza: presidente onorario e figura di Adriano Galliani

La figura di Adriano Galliani, malgrado resti intatto il suo ruolo e con la figlia di Berlusconi come nuovo presidente del Monza, è adesso quella apicale del club. Perché Berlusconi scelse Galliani proprio per tale motivo, per dare al Monza una figura di spicco che, all’indomani del Monza senza Berlusconi, rappresenti una colonna portante della società. E dunque, con Galliani ancora a lavoro per il Monza che sarà adesso che Silvio Berlusconi non c’è più, alle proprie spalle ha Marina Berlusconi, come figura di nuovo presidente del club.