Panchina a sorpresa per Gallardo, c’è la svolta: accordo vicino

Marcelo Gallardo rientra sicuramente nella lista di allenatori illustri al momento ancora senza squadra, ma presto il suo nome verrà cancellato. La prossima stagione è infatti alle porte, e l’impressione è che l’argentino possa presto trovare nuova sistemazione e per la prima volta in carriera in Europa.

Nel corso di questi mesi si è infatti tanto parlato del possibile approdo nel Vecchio Continente di Gallardo, ma si è sempre rimasti fermi a mere indiscrezioni. Nelle ultime ore, però stando alle ultime notizie, sarebbe arrivata la tanto attesa svolta, che avrebbe sbloccato una volta e per tutte le trattative fra il tecnico argentino e lo storico club europeo, visto che l’accordo fra le parti potrebbe addirittura essere raggiunto a breve.

Gallardo finalmente in Europa, svolta a sorpresa: ecco dove va

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Marcelo Gallardo. Il tecnico argentino, infatti, ha intenzione di tornare all’opera dopo l’ultima esperienza al River Plate, e potrebbe farlo in grande arrivando finalmente in Europa dopo tanti anni di carriera.

Questo scenario, comunque, è quello che sin dalle primissime battute è risultato essere il più possibile per l’ex Millionarios, anche perché Gallardo è da gennaio sulla lista dei principali club europei. In questi mesi il suo nome è stato accostato a tantissime squadre, anche ad alcune italiane, ma il suo futuro sembrerebbe essere addirittura su una panchina completamente a sorpresa, inseritasi in questi giorni nelle operazioni per Gallardo. A conferma di questo ci sono le ultime interessanti notizie che, per l’appunto, parlando addirittura di un possibile ed immediato accordo fra l’argentino e questo club.

Stando dunque a quanto riportato da L’Equipe, sembra essere davvero questione di pochissimo tempo prima che Marcelo Gallardo venga presentato come nuovo allenatore del Marsiglia. L‘OM, contro tutto e tutti, dopo l’addio di Tudor, sembrerebbe essere riuscito ad anticipare la folta concorrenza per l’argentino, assicurandosi così una figura di spicco per iniziare la rincorsa in patria al PSG.

Marsiglia-Gallardo: trattative in fase avanzata

Quello del Marsiglia non è un semplice interessamento nei confronti di Marcelo Gallardo, anche perché il club francese ha dimostrato di volere l’argentino in panchina in questi ultimi giorni. Stando a L’Equipe, infatti, nonostante sia partito in netto svantaggio rispetto alle avversarie, il Marsiglia è riuscito a portare dalla propria parte le trattative arrivando addirittura, a quanto pare, allo step finale di queste.

L’impressione è che dunque fra Gallardo e l’OM presto possa essere raggiunto un accordo definitivo.

Gallardo in Francia? Per lui potrebbe essere un ritorno

Qualora si dovesse concretizzare l’arrivo in panchina al Marsiglia per Marcelo Gallardo si tratterebbe di un ritorno in Francia. Il tecnico argentino, infatti, nel corso della sua carriera da giocatore ha fatto tappa al Monaco ed al PSG a cavallo fra il 1999 ed il 2008, non lasciando però particolarmente il segno. Chissà se da allenatore riuscirà a fare quello che da giocatore invece gli è mancato.