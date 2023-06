“Mai più Juve”, svolta in Serie A: stravolta la regola per la penalizzazione

Mai più Juventus, quanto accaduto quest’anno, non sarà mai più concesso. Al centro delle questioni, oggi, c’è la sentenza sulla Juventus.

I bianconeri avevano avuto modo di cavarsela col patteggiamento, diversi gli scossoni che hanno visto protagonista e in negativo, la società prima di Agnelli e poi di Gianluca Ferrero, che ha dovuto far fronte a tutto quello che ha riguardato la vecchia società.

Stravolgimenti che obbligano ora la Serie A a prendere una scelta sul proprio domani, che riguarda appunto le vicende che hanno visto protagonista la Juventus. Ecco spiegato, all’interno di uno dei principali quotidiani italiani, quanto accadrà da qui in avanti in Serie A.

“Mai più Juventus”, l’annuncio di un quotidiano italiano sulla Serie A

Lo spiegano all’interno di uno dei principali quotidiani in Italia, quel che accadrà alla Serie A da qui in avanti, dopo la tormentata stagione che ha visto protagonista in negativo la società bianconera.

La sentenza sulla Juventus è stata al centro dei temi trattati sul calcio italiano e che hanno spinto la stessa tifoseria bianconera quasi a rinunciare a godersi il campionato, per quanto è stato tolto, riassegnato e poi ancora tolto alla Juventus.

La Serie A va verso una decisione definitiva, che è quella di fissare una regola chiara sulle sentenze: in casi legati a sentenze, provvedimenti disciplinari nell’arco di una stagione, una società non subirà più continue sanzioni, ma una singola che valga poi per tutto l’arco del campionato. Mai più un caso come quello alla Juventus.

Juventus, mai più sentenze così: la Serie A fisserà un regolamento

Ha mandato in tilt e non poco la Juventus, il gruppo squadra, quanto emerso nel corso di tutto il campionato. A prescindere dall’illecito sportivo e dalle cose sulle quali è stata sanzionata la Juventus, meritando o meno quanto accaduto, la verità è che il trattamento legato alla penalizzazione per i bianconeri, è stato gestito male.

Ne fa ammissione la Serie A che, secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, fisserà un regolamento chiaro sulle sanzioni di tale genere, per evitare nuovi casi come quello della Juventus che a mezz’ora da match delicatissimi come quelli valevoli per un approdo in Champions League, si ritrovi con diversi punti in meno dalla propria classifica.

Ultime Juventus, la penalizzazione c’è e non cambia: occhio alla UEFA

Nella prossima stagione, in ogni caso, la Juventus non subirà una nuova penalizzazione in Serie A, che ha scontato in questa stagione. Però tocca fare attenzione alla UEFA, che potrebbe intervenire per sanzionare la Juventus ed escluderla dalle coppe per almeno un anno. I bianconeri, infatti, entro la fine di giugno potrebbero venire a conoscenza della presenza che viene a mancare nella prossima Conference League.