Svolta in dirigenza, arriva il nuovo direttore sportivo: scelta fatta

Il club può finalmente iniziare a programmare al meglio la prossima stagione, mettendosi alle spalle questa deludente per ripartire completamente da zero, così da riuscire anche a dare i frutti alla tanto contestata rivoluzione che in queste settimane sta compiendo.

Ovviamente questo è e sarà possibile perché finalmente, dopo tante settimane di attesa, la -nuova- proprietà ha deciso il profilo al quale affidare il delicato compito di direttore sportivo. Così facendo anche il calciomercato del club inizia a muovere i primi ed importanti fili in vista di quest’estate, anche perché completando l’area sportiva la squadra potrà iniziare piano piano ad essere rinforzata.

La proprietà ha deciso il nuovo direttore sportivo: scelta fatta

Presto nuove pagine sportive della storia del club potranno essere finalmente scritte. Dopo il terremoto delle scorse settimane la proprietà ha deciso di iniziare a virare dritto e programmare al meglio la prossima stagione, passando dalla definizione di quella che è la spina dorsale di una squadra, di un club, la dirigenza.

Quella stessa che nelle scorse settimane si è completamente sfasciata a causa delle vicissitudini giudiziarie che hanno visto direttamente coinvolto il club, poi fortunatamente -per i tifosi– risolte. Questo ha dato possibilità alla nuova proprietà di ripartire completamente da zero e scegliere degli uomini fidati ai quali poter affidare il nuovo percorso tecnico e societario di una delle compagini più importanti e storiche del calcio italiano. Ovviamente tanti nomi nel corso delle ultime settimane sono stati accostati ai ruoli attualmente liberi della dirigenza del club, ma a quanto pare la scelta della proprietà sarebbe ricaduta su un profilo giovane e che tanto bene ha fatto nelle ultime stagioni.

Stando dunque a quanto riportato da TMW, per il ruolo di direttore sportivo la Sampdoria starebbe seriamente valutando il profilo di Claudio Chiellini, reduce dall’ultima e comunque positiva esperienza al Pisa.

Sampdoria, Chiellini per il ruolo di ds: è il nome in pole

La Sampdoria è pronta a ripartire sia dalla Serie B che a livello societario. Quello che esisteva del Doria di Ferrero ora non c’è più, ed il duo Radrizzani-Manfredi ha intenzione di riportare il club blucerchiato ai livelli che merita. Per questo motivo la nuova proprietà della Sampdoria è pronta ad affidare il nuovo corso tecnico Doriano a uomini audaci e di fiducia, come Claudio Chiellini, che al momento è il nome in pole position per il ruolo di dirigente sportivo.

Addirittura, stando alle ultime notizie, Radrizzani sarebbe talmente convinto dell’ex dirigente del Pisa al punto che in questi giorni ci sarebbe già stato un incontro con tanto di offerta.

La Samp vuole Chiellini: ecco quando la risposta

La Samp vuole Chiellini, e non a caso in un recente incontro la nuova proprietà blucerchiata ha presentato il progetto tecnico per riportare la Doria in Serie A all’ex dirigente del Pisa. I nomi coinvolti sono però tanti, ed una piazza come quella blucerchiata è abbastanza esigente, ed è per questo che Chiellini ha preso del tempo prima di comunicare la sua scelta a Radrizzani. In casa Sampdoria, comunque, filtra ottimismo in merito.