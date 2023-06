Calciomercato, addio Serie A: ha firmato col City, ufficiale

Il calciomercato è alle primissime battute, ma in questi giorni già ci sono state delle ufficialità importanti. I club si stanno iniziando a rinforzare in vista della prossima stagione, dove l’obiettivo principale sarà quello di migliorare -ovviamente- i risultati ottenuti in questa.

Al momento, visti anche i movimenti dei club che vi partecipano, la Serie A si è dimostrata essere uno dei campionati più attivi sul fronte calciomercato, sia per quanto concerne le entrate ma anche, e forse soprattutto, per quanto concerne le uscite. Proprio nelle scorse ore, infatti, è stato ufficializzato l’addio di uno dei giocatori più determinanti ed importanti -per i schemi della sua squadra– della Serie A, che è stato presentato dal suo nuovo club dopo le firme sui contratti.

Calciomercato, addio Serie A: ha firmato col City

La Serie A nel corso di questo calciomercato estivo accoglierà tantissimi nuovi giocatori di spessore, ma allo stesso tempo ne saluterà degli altri altrettanto importanti. Questa è la dura legge dei trasferimenti, che dà tanto ma allo stesso tempo toglie, anche in maniera inaspettata.

Nelle scorse ore, infatti, è stato in pratica confermato quello che di cui già nelle scorse settimane si stava discutendo. Il giocatore ha infatti ufficialmente salutato la Serie A per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera, prendendo così una scelta sorprendente nonostante in Italia fossero diversi i club interessati a lui. Alla fine la volontà del giocatore ha avuto la meglio, e come da pronostico in queste ore è stato ufficializzato come nuovo giocatore del City.

Non stiamo parlando però del Manchester City bensì del Melbourne, squadra in qualche modo vicina ai Citizens perché anch’essa membra del City Group. Il club australiano ha dunque chiuso un colpo dalla Serie A in questo calciomercato, come confermato da lui stesso sui propri canali social. Tramite un post, infatti, il Melbourne City ha ufficializzato l’ingaggio di Tolgay Arslan dall’Udinese.

Calciomercato, addio Serie A: Arslan al Melbourne, i dettagli

Nonostante le 36 presenze nella scorsa stagione di Serie A con la maglia dell’Udinese e l’interessamento di alcuni club italiani ed europei, Tolgay Arslan ha deciso di intraprendere un nuovo ed entusiasmante capitolo della sua carriera in Australia con la maglia del Melbourne City.

Il centrocampista tedesco, infatti, ha da poco firmato col club del City Group un contratto biennale che lo porterà ad essere uno dei giocatori più blasonati del campionato australiano, anche perché la carriera di Arslan, fra Besiktas, Amburgo e Udinese -fra le altre- parla per sè.

Colpo Arslan: le cifre dell’operazione fra Melbourne ed Udinese

Il Melbourne City ha ufficializzato il colpo Arslan dall’Udinese, che dalla cessione del suo centrocampista non ha praticamente guadagnato nulla. Il tedesco, infatti, ha salutato i bianconeri dopo non aver rinnovato il suo contratto, diventando così un’opportunità a parametro zero che il Melbourne City non si è lasciato sfuggire.