Serie A: Frattesi sta firmando, ha deciso dove giocherà

Il calciomercato di Serie A ci farà vedere tanti trasferimenti in Italia stesso tra calciatori che cambieranno soltanto squadra come Frattesi.

Importanti notizie che riguardano il mercato e il futuro del giocatore italiano che è pronto a svoltare la propria carriera come tanti altri, ma restando sempre nel campionato italiano.

Ci sono ora degli aggiornamenti davvero importanti che arrivano per questa situazione in vista delle prossime ore. C’è la sensazione che qualcosa possa cambiare da un momento all’altro.

Calciomercato Serie A: asta per Frattesi

Sarà una vera e propria sfida di mercato quella per quanto riguarda l’acquisto di Davide Frattesi. Perché il Sassuolo è uscito allo scoperto come lo stesso calciatore. Il calciatore italiano ha chiesto al club neroverde di lasciarlo libero di poter scegliere la sua prossima squadra e questo sta accadendo, a patto però che arrivi un’offerta importante per gli emiliani che incasseranno una cifra tra i 30 e 35 milioni di euro per lasciar andare il talento classe 1999 italiano.

Sarà asta in Italia dove già diverse squadre hanno avuto contatti con lui e il suo agente, ma ci sono stati anche incontri ufficiali tra le società alla luce del giorno senza nascondere nulla. Perché la Roma ha incontrato il Sassuolo per comprare Frattesi nelle ultime ore, ma non è stato l’unico club. Anche Juventus, Milan e Inter sono sulle tracce del giocatore e adesso arrivato delle novità importanti al riguardo.

Una società italiana è avanti a tutte queste e potrebbe giocarsi la carta vincente per il trasferimento di Frattesi che può chiudersi già nelle prossime settimane. Sarà decisivo l’accordo tra le parti sulla formula, ma si definirà il tutto dopo la chiusura a bilancio per evitare problemi economici al club.

Inter: Frattesi sempre più vicino

Secondo le ultime notizie di calciomercato riportate da Fabrizio Romano c’è l’Inter che fa sul serio e ha portato in uno stato avanzato la trattativa con il Sassuolo per l’acquisto di Davide Frattesi.

Il giocatore italiano vuole provare a svoltare la propria carriera e potrebbe decidere di spingere per un trasferimento immediato all’Inter, ora Frattesi può essere l’arma in più per il prossimo anno. Ci sono novità riguardo il colpo.

Frattesi Inter: cosa rallenta l’affare

Inter pronta a tagliare fuori Juventus, Roma e Milan dalla corsa per l’acquisto di Frattesi. Il club nerazzurro sta pensando di chiudere il prima possibile per il calciatore, ma dovrà comunque aspettare i primi giorni di luglio. Perché il 30 giugno si tireranno le somme con la chiusura del bilancio precedente.

A quel punto ci sarà modo per l’Inter di ufficializzare l’acquisto di Frattesi che sembra aver deciso di giocare per il club nerazzurro.