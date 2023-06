Firma con il Manchester United: nerazzurri beffati, lascia la Serie A

Il calciomercato della sessione estiva è pronto a decollare con tantissimi grandi affari. Molti giocatori di livello possono lasciare la Serie A a causa della Premier League.

E’ da poco terminata la stagione e presto ci saranno tanti movimenti che riguarderanno anche il campionato italiano, perché ora diverse società sono pronte ad investire in Italia.

Il club nerazzurro è pronto a dover lasciar andare il calciatore, ma per lui arriverà sicuramente un’offerta importante per liberarlo. Non saranno fatti sconti a nessuno, tanto meno ai club inglesi.

Calciomercato Serie A: cessioni importanti in arrivo

La sessione di mercato estiva sta partendo con molti movimenti anche grossi ora che si stanno iniziando a vedere come l’ultimo Jude Bellingham dal Borussia Dortmund al Real Madrid per oltre 100 milioni di euro. Presto toccherà anche alla Serie A essere saccheggiata con i club inglesi di Premier League che hanno messo molti obiettivi nel mirino riguardo giovani calciatori e campioni che giocano nel nostro campionato italiano. Ci sono delle novità importanti che possono cambiare i piani di diverse società dal punto di vista della strategia.

Dopo una stagione come questa è inevitabile che arrivino grandi offerte per alcuni club in particolare. Perché sono state tante le soprese in questa stagione e prima che inizi la prossima ci saranno delle cessioni importanti che faranno anche le migliori squadre di Serie A che sono pronte a investire nuovamente in caso dovessero salutare dei giocatori importanti per cifre di alto livello. Qualcosa può cambiare da un momento all’altro.

Intanto, stesso i calciatori possono spingere i club a farli partire, perché ci sono alcune squadre inglesi che faranno pressioni e hanno già fatto esporre anche in maniera ufficiale alcuni di questi calciatori giovani che ora sognano in grande. Tra le varie possibilità di trasferimento c’è Hojlund che può lasciare l’Atalanta e firmare con il Manchester United.

Atalanta: Hojlund al Manchester United, l’offerta

Rasmus Hojlund si è rivelato in una sola stagione essere uno dei gioielli dell’Atalanta. L’attaccante classe 2003 ha subito attirato a se l’interesse dei grandi club per questa finestra di mercato, come quello del Manchester United.

Il club inglese avrebbe in mente già pronta l’offerta. Infatti, il Manchester United ha pronti 60 milioni più bonus per il trasferimento di Hojlund.

Hojlund Manchester United: la volontà dell’Atalanta

Al momento non ci sarebbero stati ancora contatti con la famiglia Percassi, ma la volontà del club bergamasco è quella di vendere Hojlund al Manchester United per oltre 70 milioni di euro. Pronta una grande plusvalenza da parte dell’Atalanta in caso l’affare si dovesse concludere in maniera positiva. Il giocatore è arrivato l’estate scorsa per circa 17 milioni.