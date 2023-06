Zaniolo in Serie A con lo scambio, si può chiudere subito: la contropartita

Si può chiudere subito lo scambio con i giallorossi, Nicolò Zaniolo pronto al ritorno in Serie A, nell’imminente calciomercato.

Si è ritrovato con i colori giallorossi del Galatasaray, dopo quelli italiani della Roma che gli hanno permesso di vivere il sogno di debuttare da giovanissimo diventando uno dei talenti italiani più interessanti della Serie A e d’Europa. Gli infortuni gli hanno un po’ ostacolato il percorso di crescita, ma lo stesso, potrebbe ora viverlo in Serie A.

Perché c’è un club, ai vertici del calcio italiano, pronto al grande colpo dell’estate. Il ritrovato Nicolò Zaniolo, intento a trascinare la Nazionale ora che Mancini gli ha pure concesso una chance tra le convocazioni per la semifinale di Nations League contro la Spagna, potrebbe dunque tornare presto in Serie A.

Zaniolo in Serie A con lo scambio: l’affare si sblocca

Si può sbloccare con lo scambio, l’affare Nicolò Zaniolo. Il talento italiano, dopo aver vinto il titolo di campione di Turchia con il Galatasaray, sarebbe pronto al ritorno in Serie A.

Nello scorso inverno aveva vissuto il lungo tira e molla che ha portato poi alla separazione con la Roma, vivendo un’esperienza importante in Turchia, dopo aver rifiutato il Bournemouth in Inghilterra.

Scelta importante perché in Turchia ha vissuto un’esperienza comunque ad alti livelli, che lo riporterebbe ora in Serie A grazie allo scambio: la Juventus fa una proposta al Galatasaray, per avere Zaniolo. Un giocatore che rientrerà dal prestito, infatti, non farà in tempo a svuotare la propria valigia, che dovrà poi ripartire, con destinazione in Turchia.

Mercato Juventus, riecco Zaniolo: primo obiettivo, grazie allo scambio

Si può chiudere l’affare grazie allo scambio, è quanto rivela questa mattina La Gazzetta dello Sport che svelato appunto, le ultime notizie di calciomercato per i bianconeri. Secondo la rosea, infatti, al Galatasaray potrebbe finirci Weston McKennie, nello scambio per Nicolò Zaniolo.

Non ha mai dimenticato Zaniolo, la Juventus, a prescindere dai cambiamenti in società e nell’area dirigenziale. Tant’è che, per ripartire e formare un tridente giovane, ma di livello enorme, la Juventus punterebbe su Zaniolo. Via Angel Di Maria e dentro, appunto, l’ex Roma.

Ultime Juventus, su Zaniolo c’è anche un club rivale in Serie A

C’è anche un club rivale della Juventus in Serie A, sulle tracce di Nicolò Zaniolo. Parliamo della Fiorentina che, a sorpresa, potrebbe voler puntare tutto sul talento italiano, per rilanciarlo, dopo l’esperienza vissuta in Turchia. Zaniolo vorrebbe tornare a giocare la Champions, col Galatasaray che la tornerebbe a giocarla dopo la vittoria della Super Liga turca. Ma a quanto pare, Zaniolo potrebbe salutare i giallorossi, magari per un ritorno in Serie A.