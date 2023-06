Milan: primo acquisto per Pioli, accordo a 25MLN

Il Milan è pronto a costruire una rosa sempre più competitiva anche dopo gli addii di Maldini e Massara, pronti nuovi acquisti in questa sessione di calciomercato.

La società vuole accontentare il proprio allenatore per questo motivo verranno fatti dei colpi mirati che possano essere utili per mister Stefano Pioli che è stato individuato come il faro di questo progetto rossonero.

Le prossime ore saranno decisive perché potrebbero iniziare ad arrivare i primi colpi in vista della prossima settimana. Ci sono delle novità importanti al riguardo.

Calciomercato Milan: nuovi acquisti in arrivo

Il Milan è pronto a dare continuità al progetto con Cardinale e la proprietà americana che hanno preso una forte decisione che è stata presa in maniera negativa da tutti, dai tifosi fino anche agli stessi calciatori, ovvero quella di licenziare Massara e la bandiera Maldini dai ruoli dirigenziali e di responsabili di mercato. Dietro questa scelta potrebbe esserci un retroscena che riguarderebbe proprio la volontà da parte dei dirigenti di fare fuori mister Stefano Pioli per un nuovo allenatore. Alla fine la società però ha puntato forte sull’allenatore e ora proverà a costruire una rosa adatta sempre più alle sue caratteristiche e richieste.

Il Milan è pronto ad investire in maniera importante in questa prossima sessione di calciomercato, perché ci sono diverse scelte che possono essere prese da parte della società in vista della prossima stagione. Sicuramente diversi calciatori andranno via e molti proprio nel reparto offensivo che sarà completamente rivoluzionato. Sono in pochi che resteranno e si proverà a completare il tridente con un colpo importante.

Riparte da Leao e Giroud il Milan in attacco che cerca ora un esterno destro forte che possa fare la differenza e aiutare il club ad andare sempre avanti anche in Champions League. La società ha individuato l’obiettivo principale e i prossimi giorni saranno quelli decisivi per il possibile trasferimento.

Milan: Chukwueze il colpo in attacco, il prezzo

Il Milan può acquistare Samuel Chukwueze dal Villarreal per 25 milioni di euro. E’ questo il prezzo che fa il club spagnolo per il giovane attaccante nigeriano classe 1999 che è in scadenza nel 2024.

C’è il rischio di perderlo a zero e per questo diventa una grande occasione Chukwueze per il Milan. Ma occhio anche alla concorrenza dell’Arsenal.

Milan: Chukwueze il giocatore giusto per Pioli

Un giocatore come Chukwueze per il Milan di Pioli potrebbe rivelarsi perfetto. Veloce, efficace e capace di saltare l’uomo. Con Leao e Giroud potrebbe completare un tridente di grande livello che per la prossima stagione può rivelarsi determinante per gli obiettivi finali del club. La stagione appena conclusa ha segnato 13 gol e fatto 11 assist da esterno.