Calciomercato, assalto Tonali: la decisione dopo l’addio di Maldini, le cifre

Assalto per Sandro Tonali, il calciomercato in casa Milan prende quota sulle uscite e dopo l’addio di Paolo Maldini, occhio agli scenari.

Non ha un futuro certo il Milan, dopo il duplice addio di Maldini e Massara, con alcuni degli elementi tra i titolari dei rossoneri che, in passato, furono colpiti proprio dall’idea di esser presi in considerazione nel progetto Milan da Paolo Maldini in persona.

Con l’addio di un simbolo di tale portata, in rossonero, bisogna fare attenzione a quelli che sono gli scenari futuri, che vedono coinvolto anche chi rappresenta appunto un simbolo per l’oggi e il domani del Milan, dopo lo Scudetto vinto da protagonista nel 2022. Sandro Tonali è finito al centro delle vicende di calciomercato e le cifre della sua cessione sono enormi. Questa mattina, uno dei principali quotidiani italiani, ne ha analizzato le ipotesi.

Calciomercato Milan, cessione Tonali: la notizia

Nessuno è indispensabile, il Milan lo ha dimostrato nella scelta di separarsi da una leggenda e simbolo dei rossoneri come Maldini che, insieme a Massara, era stato eletto come miglior ds al mondo al termine del 2022, al Globe Soccer Awards.

Il discorso non vale per qualche giocatore però, per qualcun altro sì, ad esempio con Brahim Diaz che era pronto a voler tornare al Real Madrid, salutando nell’immediato i rossoneri, prima ancora dell’apertura del calciomercato estivo, in sostanza.

La notizia riguarda la possibile cessione di Sandro Tonali che, nella prossima stagione, potrebbe finire in Premier League, con i top club dell’Inghilterra pronti a partire all’assalto. Le cifre sono da capogiro e il Milan, in tal senso, avrebbe già preso un’importante decisione.

Mercato Milan, cessione Tonali: la decisione è già stata presa, le cifre

La decisione sull’addio di Sandro Tonali, in ogni caso, sarebbe già stata presa da parte dei rossoneri. Secondo quanto riferito da i colleghi de La Gazzetta dello Sport, il Milan s’impegnerà a respingere ogni tipo d’assalto per Sandro Tonali.

Malgrado le enormi cifre di mercato che riguardano Tonali, il Milan cercherà di fare muro. Il centrocampista italiano piace in Premier League e, dallo stesso ricco campionato inglese, c’è chi sarà disposto a spingersi sui 65 milioni di euro.

Ultime su Tonali: due club su tutti dalla Premier League

Ci sono due club, tra gli altri, pronti a partire all’assalto per Sandro Tonali. Da una parte c’è il Newcastle, club che si è messo in testa di piazzare un colpo a centrocampo dall’Italia – piace anche Barella ai Magpies -, e dall’altra c’è il Manchester United. Entrambi, in ogni caso, sarebbero anche disposti ad alzare la proposta economica messa sul tavolo ai rossoneri. Il Milan regge l’urto, almeno per ora, su Tonali.