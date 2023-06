Napoli: ufficiale Garcia, deciso già il primo colpo

Il Napoli ha annunciato Rudi Garcia come nuovo allenatore. Gli azzurri hanno salutato Luciano Spalletti cha ha deciso di dimettersi dopo lo Scudetto e ora c’è il tecnico francese.

Il calciomercato del Napoli ora è pronto ad iniziare e il nuovo allenatore ha già le idee molto chiare su come muoversi per far rendere al meglio la squadra Campione d’Italia. Gli azzurri hanno intenzione di continuare a crescere e a far bene, anche se con un cambio tecnico e tattico sarà complesso riuscire a tenere alto il valore della rosa. Da domani inizia il futuro del Napoli ed è stato deciso il primo colpo.

Calciomercato Napoli: il nuovo allenatore è Rudi Garcia

In casa Napoli è iniziato un nuovo corso: il nuovo allenatore è Rudi Garcia. L’allenatore francese è stata la scelta definitiva di Aurelio De Laurentiis. Dopo l’addio di Luciano Spalletti, che ha scelto di dimettersi dopo la vittoria dello Scudetto per tornare verso casa. Dopo settimane di ricerca e di incontri, alla fine il patron del Napoli ha deciso di affidare la panchina ad un altro ex Roma.

Rudi Garcia al Napoli torna in Serie A dopo gli anni alla Roma. In giallorosso ha scritto pagine importanti sia in Italia che in Europa e dopo l’esperienza all’Al-Nassr ha deciso di tornare nel grande calcio.

Il calciomercato del Napoli, ora, può iniziare e puntare ai nomi che chiederà Rudi Garcia. Sarà importante tenere altissimo il valore della rosa e provare a vincere di nuovo lo Scudetto.

Rudi Garcia al Napoli: firma un biennale con opzione

Il nome di Rudi Garcia ha stuzzicato le idee di Aurelio De Laurentiis due settimane fa. Il presidente del Napoli ha annunciato come un fulmine a ciel sereno l’accordo con Rudi Garcia e ora è pronto ad iniziare il calciomercato estivo.

L’accordo tra Napoli e Rudi Garcia è stato firmato nei giorni scorsi e prevede un contratto di due anni, con opzione per il terzo anno a favore della società. Lo stesso contratto che firmò Luciano Spalletti due stagioni fa e rinnovato al termine dell’annata dello Scudetto che, poi, ha portato alle dimissioni.

Il calciomercato del Napoli inizierà da domani in poi, anche se va scelto il nuovo direttore sportivo. Con molte probabilità anche Cristiano Giuntoli dirà addio per firmare con la Juventus e ora De Laurentiis cerca anche un nuovo dirigente.

Calciomercato Napoli: il primo colpo è Enzo Le Fee

Enzo Le Fee potrebbe essere il primo colpo di calciomercato del Napoli del 2023-24. Il centrocampista francese è uno dei profili che sta seguendo la società da qualche mese e che Rudi Garcia conosce molto bene.

Le Fee al Napoli può arrivare solo come sostituto di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco potrebbe dire addio con un’offerta di 30 milioni di euro. West Ham e Lazio sono i club maggiormente interessati ma non ci sono ancora accordi.