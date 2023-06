Roma: una cessione e due acquisti, Tiago Pinto sta chiudendo

Ci sono notizie di calciomercato importanti per la Roma e i suoi tifosi, perché il club giallorosso ha deciso di chiudere acquisti importanti per andare avanti col progetto Mourinho.

Già è arrivato Aouar ma non sarà l’unico arrivo, perché in questo mese di giugno ci saranno altri rinforzi importanti che possano far mettere alle spalle la Finale in Europa League persa.

La Roma pensa in grande e per questo motivo l’ambiente resta compatto con l’obiettivo di andare avanti tutti verso la stessa direzione andando a completare colpi di mercato importanti.

Calciomercato Roma: due acquisti in arrivo

Sviluppi importanti per il calciomercato della Roma che è partita ancora più forte di prima dopo la Finale d’Europa League persa ai calci di rigore contro il Siviglia. Perché la squadra si sarebbe assicurata un altro trofeo internazionale e anche l’accesso alla prossima Champions League, che avrebbero fatto comodo per appeal e per una questione economica. Ma non bisogna abbattersi ed è proprio questo il segnale della società che vuole provare a tenere tutti i migliori andando a sfoltire la rosa con alcuni giocatori non ritenuti più idonei da parte dell’allenatore. Sarà Mourinho ad aiutare Tiago Pinto nel mercato in entrata e uscita della Roma.

Qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime settimane, perché la Roma ha intenzione di chiudere altri colpi importanti dopo il primo a zero di Aouar. Proprio dalla lista svincolati potrebbe arrivare un altro acquisto davvero forte come quello di Ndicka, sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa il prossimo anno con la società che ha anticipato la concorrenza di tanti club.

Tra le varie possibilità c’è anche quella di andare a fare un colpo in Premier League, perché la Roma punta forte su Scamacca che può tornare in Italia grazie ad una formula del prestito. Il calciatore non è felice al West Ham e non ha vissuto una stagione facile, con tanti alti e bassi soprattutto nella seconda parte. Dopo l’infortunio di Abraham può crearsi l’occasione giusta. La Roma può prendere Scamacca e Ndicka in prestito e a zero.

Cessioni Roma: via Ibanez

Ma non solo gli acquisti, perché la Roma ha pronte anche delle cessioni. Infatti, Ndicka andrà a prendere il posto di Ibanez che è in uscita dopo il consiglio di Mourinho. Una stagione non facile per il centrale che ha commesso tanti errori decisivi per gli obiettivi finali. Ma non solo Ibanez, anche altri giocatori sono pronti a lasciare la Roma.

Roma: Verratti il sogno

Tra i grandi sogni, invece, c’è quello di riportare Marco Verratti in Italia che potrebbe approdare proprio alla Roma nelle prossime settimane. Ci sono stati già dei primi contatti tra le parti e ora staremo a vedere.