Atalanta: cessione Scalvini, arriva la conferma

Il mercato per l’Atalanta sarà difficile, perché dopo questa stagione dove la squadra è tornata in Europa ora sono tanti i top club interessati ai talenti del club bergamasco.

Ci sono importanti novità che riguardano proprio i movimenti che verrebbero fatti in uscita in vista dei prossimi giorni, perché ci sono alcuni calciatori pronti ad essere messi alla porta ed altri che il club punterà a tenere. Per alcuni non sarà facile però.

E’ reale l’interesse dei migliori club di Serie A, ma anche delle altre società blasonate come quelle di Premier League che guardano con attenzione sempre in casa Atalanta.

Calciomercato: Scalvini può lasciare l’Atalanta

Il calciomercato estivo sarà uno spartiacque per il futuro di Giorgio Scalvini. Perché il noto centrale italiano che sta stregando tutti in Europa vista la sua crescita constante e mostruosa, potrebbe cambiare maglia. Il giovanissimo giocatore piace sempre di più in giro e per l’Atalanta non sarà facile tenerlo. Chiaramente l’obiettivo della società è quello di tenerlo il più possibile, ma in caso di maxi offerte non sarà così che andrà.

L’Atalanta però dalla sua avrà l’occasione di giocare l’Europa League dopo il quinto posto conquistato e per questo motivo sarà un modo anche per provare a convincere così i vari giocatori corteggiati in giro. Certo che se dovesse arrivare uno con la possibilità di giocare in Champions e un’offerta economica fuori dalla portata dall’Atalanta per Scalvini allora sarà sempre più difficile restare.

Ci sono ora importanti notizie che possono confermare quanto accadrà per Scalvini in vista di questa prossima sessione di mercato. Perché il giovane centrale ha intenzione di fare le cose in grande e per questo motivo sarà difficile pensare di restare per bloccare il proprio percorso di crescita in caso si presentasse un top club per prenderlo.

Cessioni Atalanta: Scalvini blindato

E’ chiaro che Scalvini ha attirato l’interesse dei migliori club, come in Italia ci sono Juventus, Inter e Napoli che pensano di poter acquistare il centrale dell’Atalanta. Ma allo stesso tempo l’intenzione del club è quella di blindare il proprio talento e non venderlo, a meno che non arrivi un’offerta indecente che sarebbe difficile o impossibile da rifiutare.

Atalanta: Koopmeiners resta salvo maxi offerte

Ma non soltanto Scalvini rischia di lasciare l’Atalanta visto che nel mirino dei top club ci sono anche Teun Koopmeiners e il giovane bomber Hojlund. Oltre alle squadre italiane su i due giocatori è forte e noto anche l’interesse di top club come Atletico Madrid e Manchester United che hanno pronte le offerte. Qualcosa può cambiare da un momento all’altro per loro.