Zaniolo torna in Serie A con uno scambio: destinazione a sorpresa

Via alla possibilità di rivedere in Serie A Nicolò Zaniolo. L’attaccante italiano è pronto a chiudere il trasferimento con un top club italiano dopo questa breve parentesi in Turchia.

Il calciatore sembra essersi ritrovato e ora attende la chiamata giusta per tornare ad ottenere dei risultati personali importanti e dare tanto ad un altro club.

C’è anche la possibilità di un trasferimento in un altro campionato che non sia quello italiano, ma ora un club di Serie A sta facendo di tutto per riportarlo nel proprio paese.

Calciomercato: Zaniolo lascia il Galatasaray

Zaniolo al Galatasaray si è ritrovato, ha vinto, lasciato il segno e ora è di nuovo pronto ad un trasferimento, che sia in Serie A o in Premier League. Perché l’ex calciatore della Roma dopo un periodo difficile ad inizio stagione ha avuto problemi con la società legati al rinnovo di contratto e a quel punto anche con la tifoseria fino ad arrivare alle minacce sotto casa. Ecco perché ha scelto a gennaio di andare in Turchia, dove ha scelto uno dei migliori club del paese e storici che ha trascinato con i suoi gol e giocate alla vittoria del campionato.

5 gol in 10 partite che hanno permesso al club turco di tornare a vincere dopo anni e qualificarsi alla prossima Champions League. Per questo motivo ora il Galatasaray punta a tenere Zaniolo, ma non sarà facile vista la volontà del giocatore di tornare a giocare in un campionato più competitivo. E’ pronto a ringraziare la società turca, i tifosi e i compagni di squadra prima di andar via. Ma pare essere questa la sua volontà.

A questo punto sono arrivati degli aggiornamenti importanti che riguardano il cambio di maglia del giocatore che è pronto ad una nuova sfida. Perché in Serie A c’è una squadra fortemente interessata a chiudere per Zaniolo che potrebbe finire in Italia di nuovo grazie anche ad uno scambio.

Serie A: Zaniolo tra Juve e Milan

Sono Juventus e Milan le due squadre seriamente interessate a prendere Zaniolo. Il giovane calciatore può approdare di nuovo in Serie A perché ormai libero mentalmente dei problemi accusati alla Roma e potrebbe consacrarsi definitivamente con un’altra società.

Le prossime settimane saranno decisive, bisognerà aspettare ancora un poco per capire che fine farà Zaniolo con Juve e Milan che lo tengono fortemente nel mirino, ma occhio anche all’Aston Villa che può provarci con un’offerta economica maggiore.

Juve: scambio per Zaniolo

Il calciomercato di Nicolò Zaniolo può portarlo alla Juventus che pensa di convincere il Galatasaray con uno scambio. Al club turco piace tanto McKennie che è in uscita dai bianconeri e si può trovare l’intesa. L’alternativa sarebbe pagare 35 milioni di clausola. Scelta a sorpresa la Juve per Zaniolo che non giocherebbe la Champions.