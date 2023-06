Caos in Italia, il club va in Serie D: l’annuncio

Il calcio italiano sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua recente storia, non tanto a livello sportivo ma, soprattutto, a livello giudiziario e societario. Sono infatti tanti i club che stanno riscontrando non poche difficoltà sul fronte economico, strascichi di un calcio ancora vittima delle conseguenze del Covid e della sua arretratezza.

Questo ovviamente non si limita a gravare sui risultati in campo delle squadre, ma attira anche l’attenzione della giustizia sportiva sempre più intenzionata a pulire il calcio italiano dalle irregolarità. Nell’appena trascorsa stagione questa ha fatto diverse vittime, ma in queste ore ne ha mietuta una nuova, inerme e costretta a prendersi le conseguenze delle condizioni nelle quali stava riversando da un pò di tempo.

Altro caso che farà scuola in Italia: il club riparte dalla Serie D

La notizia era già nell’aria da diverse settimane, ma mai nessun tifoso si sarebbe mai aspettato di poter ricevere una notizia del genere, che definisce una volta e per tutte il futuro del club addirittura nel calcio dei professionisti. Le condizioni nelle quali riversava la società erano note a tutte, ed in queste settimane si è fatto di tutto per salvarla ma non ci si è riuscito.

Per questo motivo, come confermato anche nelle scorse ore, il club sarà dunque costretto a ripartire dalla Serie D nella prossima stagione, salutando dopo tanto tempo il mondo dei professionisti. Una conseguenza inevitabile alla situazione nella quale si trovava il club e che ha spezzato il cuore di migliaia di tifosi, che in questi mesi di difficoltà non hanno mai fatto mancare il loro appoggio alla squadra, e diversamente non faranno anche fra i dilettanti, così da poter dare una spinta in più, dagli spalti, al club per rialzare la testa.

Stando dunque a quanto annunciato stamane da ilgazzettino.it, il Pordenone non si iscriverà al prossimo campionato di Serie C e ripartirà dalle serie inferiori, nella speranza di potersi -almeno- iscrivere a quello di Serie D.

Futuro Pordenone, niente Serie C: l’annuncio

Queste sono ore concitate per quanto concerne il futuro del Pordenone Calcio. Sono infatti già diverse settimane che i ramarri non navigano in acque tranquille, a causa dei diversi problemi societari che non fanno ben sperare tifosi, dirigenza e giocatori.

In ordine a questo una decisione sarebbe già stata presa. Stando infatti a quanto riportato da ilgazzettino.it, nella prossima stagione il Pordenone non parteciperà alla Serie C ma alla Serie D, causa impossibilità di iscriversi al prossimo campionato di Lega Pro. Una situazione, questa, che sembra essere oramai definitiva, manca effettivamente solo l’ufficialità, anche perché ilgazzettino, rincuorando la dose, ha indicato il 14 giugno 2023 come l’ultimo giorno del Pordenone fra il calcio dei professionisti.

Pordenone in Serie D? La strada è acora in salita

Il Pordenone non parteciperà alla prossima Serie C, ma non è neanche certo che ripartirà dalla Serie D. Stando alle ultime notizie, infatti, per i ramarri la strada è ancora particolarmente in salita, nonostante comunque la dirigenza sia fiduciosa di riuscire in questo primo, importantissimo, obiettivo stagionale.